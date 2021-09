Aldi-Mitarbeiterin dreht Video an der Kasse – das hat Folgen

Heiße Kurven an der Aldi-Kasse!

Mit so viel Aufmerksamkeit hat die Aldi-Kassiererin und TikTok-Nutzerin Elaine Victoria wohl nicht gerechnet.

Aldi: Hunderttausende Follower auf TikTok

Die ganze Welt diskutiert jetzt über die junge Frau, die in einem Hamburger Aldi an der Kasse arbeitet.

Aldi-Mitarbeiterin dreht Video an der Kasse – das hat Folgen (Symbolbild). Foto: imago/Wassilis Aswestopoulos

In dem etwa zwölf Sekunden langen Video sitzt Elaine an ihrem Arbeitsplatz, tanzt im Sitzen und sieht dabei richtig heiß aus. Das Video sorgte für Furore im Netz – nicht nur wird die Aldi-Kassiererin nun weltweit in Medien gezeigt, auch ihre Followerschaft ist stark gewachsen.

-------------

-------------

Auf Instagram folgen ihrem Account etwa 54.000 Menschen (dabei hat sie selbst nur drei abonniert). Auf TikTok sind es noch einmal deutlich mehr. Fast 600.000 Nutzer haben ihren Account abonniert, sie kommt auf stattliche 10,5 Millionen Likes.

Allein das Aldi-Video haben 850.000 Menschen gelikt und (ebenfalls) 10,5 Millionen Menschen kommentiert. Eine happige Zahl für so ein kurzes Video.

Damit verbunden ist natürlich nun auch einiger Ruhm. Nicht jeden Tag sprechen internationale Medien über eine deutsche TikTokerin! Es gibt wohl einige Menschen, die dem Aldi der jungen Kassiererin nun eine Besuch abstatten.

-------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen in Essen und Mülheim

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Im Prospekt findest du Werbung für die neuesten Angebote

-------------

Aber: Wo viel Ruhm ist, gibt es auch immer Menschen, die nicht so überzeugt sind von der Kassiererin.

Aldi: Reaktionen auf TikTok

Bei einer Straßenumfrage, die der Fernsehsender RTL machte, zeigte sich die ein oder andere Passantin nicht so begeistert: „Das ist die unrealistischste (Kassiererin, Anm. de. Red), die die ich je gesehen habe“, meint eine Passantin.

Und auch auf TikTok gibt es bereits Reaktionen. Nutzer hookah_attic, selbst Verkäufer bei Lidl, äfft in einem Video die junge Frau nach.

Davon dürfte sich Elaine aber nur wenig beeindruckt zeigen. Denn nicht nur in dem Video zeigt sich Elaine Victoria in sexy Pose. Auch auf ihrem Instagram-Account „victoriaaevn“ zeigt sich Elaine eindeutig.