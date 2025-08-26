US-Millionärin geht bei Aldi einkaufen – der Grund macht baff

Einkaufen gehört für die meisten zum Alltag dazu. Egal ob im teureren Supermarkt bei Rewe oder Edeka oder im günstigeren Discounter wie Aldi oder Lidl – jeder Kunde hat seine Lieblingsmärkte und seine ganz eigenen Gründe, dorthin zu gehen. Oft spielt der Preis dabei eine große Rolle, wodurch die billigeren Discounter von vielen bevorzugt werden.

Aber was wäre, wenn du schier unbegrenztes Geld zur Verfügung hättest? Manch einer würde nur noch in den teureren Geschäften einkaufen gehen oder sich sogar ganz vor dem Einkauf drücken und jemanden dafür einstellen. Eine Millionärin aus den USA berichtet nun, warum sie es trotz eines vollen Kontos bevorzugt, bei Aldi einzukaufen.

US-Millionärin kauft bei Aldi ein

Lana Madison ist Millionärin. Das 29-jährige Model aus den USA lebt allerdings ein viel bescheideneres Leben, als man es auf den ersten Blick vielleicht glauben würde. „Ich bin ziemlich sparsam, was meine Ausgaben angeht“, berichtet der OnlyFans-Star in einem Interview gegenüber der britischen „Sun„. Sie kauft sogar bei Aldi ein!

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Lana verzichtet nach eigenen Angaben auf Designerklamotten und kauft lieber bei Aldi und Co. ein, um dort die besten Angebote zu erhaschen. Grund dafür sei ihre Erziehung: „Ich bin in einem bescheidenen Elternhaus aufgewachsen.“ In ihrer Familie sei es nie darum gegangen, die Nachbarn zu beeindrucken. Diese Einstellung hat Lana bis heute mitgenommen und tief in sich verwurzelt.

Bewusster Verzicht auf Luxus

„Je mehr Geld ich verdiente, desto mehr wurde mir bewusst, dass ich keine künstliche Freude oder einen Berg von Dingen wollte, die ich nicht brauche oder nicht benutzen werde – nur weil die Leute erwarten, dass reiche Menschen solche Dinge haben“, verrät die US-Millionärin. Das Model verzichtet bewusst auf den Luxus, Privatpool und Außenküche und hat sogar ihr teures Stadthaus aufgegeben.

Mehr Nachrichten:

Ganz ohne Luxus lebt die Millionärin aber doch nicht: Lana mietet zwei Immobilien in New York und Miami und besitzt einen Porsche. Und trotzdem: „Am Ende des Tages will ich einfach nur ein ruhiges, normales Leben – auch wenn es von außen anders aussieht.“