Weil Aldi und McFit kooperieren? Jetzt schlägt FitX in die gleiche Kerbe

Die Kooperation hat gesessen – wohl auch bei der Konkurrenz! Discounter-Riese Aldi kooperiert mit der Fitnessstudio-Kette McFit, bietet über einen begrenzten Zeitraum Training für einen Euro an (hier mehr dazu). Irgendwo naheliegend, dass McFit-Rivale FitX jetzt nachziehen will – und wie!

Das Fitness-Unternehmen aus Essen will im Rahmen der „Europäischen Woche des Sports“ Gas geben, beteiligt sich mit allen 107 Standorten in Deutschland an der Bewegung. Und bietet besondere Angebote für Neu- und Bestandskunden…

Weil Aldi und Mcfit kooperieren?

Nichtmitglieder können Probetrainings zwischen 9 und 21 Uhr absolvieren, Stammkunden wie gewohnt rund um die Uhr Sport treiben. Das Besondere: Vom 23. bis 30. September kann jeder kostenlos trainieren. Und: Immer wieder werden Profi-Sportler Seminare und Kurse geben.

Mahssa Noori von FitX sagt: „Nach der erfolgreichen Premiere von ‚United Let’s Move!‘ im vergangenen Jahr wollen wir auch 2024 nutzen, um noch mehr Menschen für Fitness zu begeistern und sie dazu zu motivieren, mit mehr Bewegung etwas für sich und ihre Gesundheit zu tun.“

Jetzt schlägt FitX in die gleiche Kerbe

Wie wichtig Sport im Allgemeinen und die „Europäische Woche des Sports“ im Speziellen ist, erklärt Janosch Marx vom „Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen“ (DSSV): „Die Aktion hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein und die Begeisterung für einen aktiven Lebensstil und Fitness steigern.“

Mehr News:

Und weiter: „Körperliche Aktivität ist ein Schlüsselfaktor für das Wohlbefinden der gesamten Gesellschaft. Es ist daher unerlässlich, dass dieses Thema sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Politik mehr Aufmerksamkeit erhält.“ Bleibt abzuwarten, wie viele nach der Aktion dem Sport treu bleiben…