Geheimnis aufgedeckt! Diese bekannten Marken stecken wirklich hinter den Aldi-Produkten

Viele Aldi-Kunden greifen ganz automatisch zu den günstigen Eigenmarken – doch was wirklich dahinter steckt, wissen nur die wenigsten. Denn hinter so mancher No-Name-Verpackung verbergen sich bekannte Hersteller, die sonst mit teuren Marken im Supermarktregal stehen. Wer also genau hinschaut, spart bares Geld – und zwar ohne geschmackliche Einbußen.

Denn viele Produkte stammen aus denselben Produktionsstätten wie ihre berühmten Pendants. Der Unterschied? Meist nur die Verpackung und das fehlende Werbebudget. Wir verraten dir, wie du die „versteckten“ Marken-Produkte erkennen kannst.

Diese Aldi-Produkte sind in Wahrheit Markenware

Ein gutes Beispiel ist der Rahmspinat von All Seasons von Aldi. Tiefkühl-Fans werden es kaum glauben: Der stammt in Wirklichkeit nämlich von Iglo, dem absoluten Klassiker unter den Spinatmarken. Der Hersteller gehört dabei zum Lebensmittelkonzern Nomad Foods – und genau das sorgt für vertrauten Geschmack zum kleinen Preis.

Auch beim Naschen kann man laut „chip.de“ clever sparen: Das Kaffeegebäck der Aldi-Marke Biscotto sieht nicht nur edel aus, es kommt tatsächlich aus den Produktionshallen von Bahlsen – dem Traditionsunternehmen aus Hannover mit über 130 Jahren Erfahrung in Sachen Süßgebäck. Ähnlich überraschend ist der Blick auf den Goldähren Zwieback. Die orangefarbene Verpackung dürfte vielen bekannt vorkommen – kein Wunder, denn dahinter steckt Brandt, der wohl bekannteste Zwieback-Hersteller Deutschlands.

Zwieback, Joghurt und O-Saft

Der Unterschied? Nur der Name – und natürlich der Preis. So kostet der Zwieback von Aldi 2,19 Euro in der 450 Gramm Packung – das Markenprodukt hingegen in der 225 Gramm Packung bereits 1,59 Euro. Man spart also rund 31 Prozent. Auch in der Kühlabteilung findet sich Markenware hinter Aldi-Logos: Die Joghurts von Milsani, genauer gesagt die mit dem Kennzeichen DE BY 718 EG, werden von der Alois Müller GmbH & Co. KG hergestellt – besser bekannt als der Konzern hinter Müller Milch.

Und selbst beim Frühstückssaft kann der Blick auf die Verpackung überraschen. Der Rio d’Oro Orangensaft stammt nämlich nicht von irgendeinem Hersteller, sondern von Valensina. Eine 1-Liter-Flasche des O-Saft-Produkts von Aldi kostet 1,99 Euro, während eine 0,7-Liter-Flasche des Markenprodukts etwa 3,56 Euro kostet. Das entspricht also einer Ersparnis von etwa 61 % – bei gleichem Inhalt im Glas.

Discounter-Trick: So erkennst du die Markenhersteller

Und wer herausfinden will, welche Marke sich hinter der günstigen Aldi-Version versteckt, kann einen einfachen Trick anwenden: Ein Blick auf die Herstelleradresse auf der Verpackung genügt. Meist steht diese nämlich in der Nähe des Haltbarkeitsdatums oder der Füllmenge. Einfach notieren und online nachschauen – oft führt die Spur direkt zu den großen Marken.

Ein Beispiel: Auf einem Milchreis von Milsani steht die Adresse „T.M.A. Handelsgesellschaft mbH, An den Breiten, 01454 Leppensdorf“. Eine kurze Google-Suche zeigt: Hier sitzt die Sachsenmilch – und die gehört zur Müller-Gruppe.

Also: Beim nächsten Aldi-Bummel ruhig mal genauer hinschauen. Denn manchmal steckt hinter der schlichten Verpackung mehr, als man denkt – nämlich echte Markenlieblinge zum Sparpreis.