Kurz vor Weihnachten merken es Kunden bei Aldi, Lidl & Co. – keiner kann es ignorieren

Schoko-Weihnachtsmänner, Lebkuchenherzen und Dominosteine gehören für viele einfach zur Adventszeit dazu. Die beliebten Klassiker versüßen traditionell die Tage bis Weihnachten. Doch die süße Freude wird in diesem Jahr von steigenden Preisen getrübt. Laut einer Auswertung der Vergleichsapp Smhaggle für die Deutsche Presse-Agentur müssen Verbraucher merklich tiefer in die Tasche greifen.

Ob bei Aldi, Lidl oder im Supermarkt um die Ecke – die Preise haben es in sich. Besonders bei Schoko-Weihnachtsmännern sind die Unterschiede spürbar. Je nach Marke und Größe kosten die kleinen Schokofiguren bis zu 25 Prozent mehr, teilweise sogar zwei Drittel. Ein 70 Gramm schwerer Vollmilch-Schoko-Weihnachtsmann eines Premiumherstellers schlägt mit stolzen 3,99 Euro zu Buche. Andere Anbieter wie Aldi und Lidl bieten ähnliche Produkte zwar günstiger an, doch auch dort sind Preissteigerungen deutlich erkennbar.

Saisonpreise: Auch Aldi und Lidl ziehen nach

Nicht nur Schoko-Weihnachtsmänner sind betroffen, auch Dominosteine und Lebkuchenherzen kosten mehr als im Vorjahr. Eine Packung gefüllte Lebkuchenherzen (300 Gramm) kostet mittlerweile bis zu 60 Prozent mehr. Dominosteine sind ebenfalls rund 25 Prozent teurer geworden. Egal ob bei Aldi, Lidl oder anderen Handelsketten – die Preise liegen jetzt oft über drei Euro pro Packung. Bereits 2022 gab es bei Süßwaren deutliche Preissteigerungen, doch dieses Jahr sind die Unterschiede noch extremer.

Die Analyse von Smhaggle zeigt, dass die dominierenden Regalpreise bei den großen Ketten wie Aldi und Lidl zwar ähnlich sind, aber regionale Unterschiede gibt es dennoch. In kleineren, von Kaufleuten betriebenen Märkten könnten die Preise anders aussehen. Sonderangebote wurden in der Untersuchung jedoch explizit nicht berücksichtigt, weshalb mit weiteren Veränderungen zu rechnen ist.

Gründe für Preisverschiebungen – auch bei Aldi und Lidl

„Die Endverbraucherpreise legt der Einzelhandel fest, nicht die Hersteller“, erklärte der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie auf Nachfrage. Ein Grund für die teuren Süßigkeiten: Der Kakaopreis. Nach schlechten Ernteprognosen war dieser im letzten Jahr stark gestiegen und bleibt weiterhin mindestens doppelt bis dreimal höher als vor drei Jahren.

Wegen der gestiegenen Preise kaufen immer mehr Verbraucher ihre Lebkuchen und Dominosteine bei Aldi und Lidl, wenn sie im Sonderangebot sind. Marktforscher NIQ berichtet, dass bis Oktober etwa 10 Prozent weniger Weihnachtssüßwaren verkauft wurden als im Vorjahr. Trotzdem sei der Umsatz stabil geblieben – dank vieler rabattierter Produkte. Besonders in diesen Zeiten greifen die Menschen vermehrt zu Schnäppchen: „2024 waren es zu diesem Zeitpunkt 46 Prozent, aktuell 66 Prozent“, erklärt NIQ-Experte David Georgi.

Auch wenn Discounter wie Aldi und Lidl mit günstigen Angeboten locken, bleibt die Vorweihnachtszeit für viele Verbraucher dieses Jahr definitiv teurer. Um den Geldbeutel zu schonen, heißt es also Augen auf und gezielt auf Angebote warten. Nur so kommt Weihnachtsstimmung auf – trotz der gestiegenen Schoko-Preise! (mit dpa)