Nackenschlag für Aldi und Lidl: Ausgerechnet dieser Discounter zieht an ihnen vorbei

Das Verbrauchermagazin ÖKO-TEST begeistert mit seiner neuen Bewertung die Kunden des Discounters Norma. In der November-Ausgabe erhielt der fränkische Lebensmittelhändler gleich vier Auszeichnungen für seine Eigenmarken. Die Tests zeigen: Qualität muss nicht teuer sein!

Mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis punktet Norma bei mehreren Produkten.

Aldi und Lidl im Vergleich: NORMA beeindruckt

Zwei Vanillepudding-Sorten der Norma-Marke „Landfein“ schneiden herausragend ab. Der Sahnepudding mit echter Bourbon-Vanille bringt es dank seines authentischen Aromas und der hochwertigen Zutaten auf ein „sehr gut“. Der Sahnepudding mit Vanillegeschmack erhält die Note „gut“ und ist mit nur 39 Cent pro 200 Gramm das günstigste Produkt aller getesteten Puddings – ein echter Preisvorteil gegenüber Alternativen von Aldi und Lidl.

Ebenfalls top bewertet: Hygieneartikel der Norma-Eigenmarke „Floriola“. Die „Slipeinlagen Protect“ sichern Flüssigkeit schnell und zuverlässig – Bestnote „sehr gut“ für einen Preis von nur 0,03 Euro pro Stück. Auch die „Ultra-Binden Normal mit Flügeln“ beeindrucken. Die Tester loben den sicheren Halt und die optimale Geschwindigkeit der Flüssigkeitsaufnahme. Preis: 0,05 Euro pro Binde – und damit ein starker Konkurrent für Aldi und Lidl.

NORMA bleibt Qualitätspartner – Aldi und Lidl im Blick

Norma beweist einmal mehr, dass hochwertige Qualität und faire Preise kein Widerspruch sind. Nicht zuletzt deswegen schneiden die Produkte des Discounters regelmäßig auch in Untersuchungen von ÖKO-TEST und Stiftung Warentest mit überdurchschnittlichem Erfolg ab, während Discounter-Konkurrenten wie Aldi und Lidl oft im direkten Vergleich herausgefordert werden.

Mit mehr als 1.500 Filialen setzt NORMA weltweit Standards und setzt sich weiterhin ehrgeizige Ziele. „Mehr fürs Geld“ lautet das Motto des Discounters, der auch 2026 wieder Top-Produkte zu fairen Preisen anbieten will. Der Vorreiter aus Nürnberg bleibt damit ein ernstzunehmender Konkurrent für Branchenriesen wie Aldi und Lidl.