Weihnachtsgebäck bei Aldi, Lidl & Co. löst Kritik und Wut aus – „War schockiert“

Langsam, aber sicher zieht Weihnachten in unsere Wohnzimmer ein! Die ersten Städte erstrahlen bereits dank Weihnachtsmärkten und Dekoration – und viele möchten sich diese festliche Stimmung nach Hause holen. Der Weg führt deshalb direkt zu Aldi, Lidl & Co.

Denn was bringt Weihnachtsfeeling besser in die eigenen vier Wände als süßes Gebäck? Ganz vorne mit dabei: der heiß geliebte Baumkuchen! Doch genau um diesen Klassiker entfacht im Netz gerade ein Streit – und der hat es in sich.

Aldi, Lidl & Co. mit krassem Preisanstieg

Weihnachtsgebäck gehört für die meisten einfach dazu – aber auch, wenn es 4,99 Euro kostet für 300 Gramm? Ja, richtig gehört: Bei Aldi, Lidl & Co. sind das die neuen Preise für 300 Gramm Baumkuchen. Im letzten Jahr war das Ganze noch 1 Euro günstiger. Ein exponentieller Preisanstieg aus dem Nichts.

+++ WDR-Reporter testen Lebkuchen von Aldi, Lidl & Rewe – ihr Urteil ist vernichtend +++

Denn eines ist sicher: Die Qualität hat sich nicht geändert, geschweige denn verbessert. Sollte man solche Preise noch mitgehen? User auf Facebook haben dazu zumindest eine klare Meinung, die keinen Platz für Zweifel lässt.

Kunden können es nicht fassen

„Ich war schockiert über den Lebkuchenpreis. Ich liebe Lebkuchen. Aber für so ’n kleines Tütchen fast 4 Euro? Nee, sorry. Dann back ich lieber selbst“, schreibt eine Nutzerin völlig aufgebracht auf Facebook. Diese Meinung teilt auch eine weitere Nutzerin: „Lieber backe ich jedes Wochenende. Kann sich doch keiner leisten.“

Ein User hat für diesen Preisanstieg ebenfalls überhaupt kein Verständnis: „Es sich leisten können, ist das eine. Es sich leisten wollen, das andere. Gestiegene Produktionskosten hin oder her – bei solchen Preisen endet meine Toleranz.“

Hier mehr News für dich:

Schießen sich die Hersteller mit solchen Preisen selbst ins Bein? Zuletzt hat der Boykott des Baumkuchens zumindest bei Netto Erfolg gehabt. Dort hatten die Kunden tatsächlich so wenige Packungen gekauft, dass zahlreiche mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 1. Dezember noch in den Regalen lagen.

Daher musste der Discounter die Preise auf 3,99 Euro senken und bot zudem noch 30 Prozent Rabatt an (hier mehr dazu). Falls die vielen negativen Kommentare der Kunden auch zu einem Boykott führen, könnte Aldi, Lidl & Co. ein ähnliches Schicksal drohen.