Aldi, Lidl, Rewe und Co.: Änderung für alle Kunden – darauf musst du jetzt unbedingt achten

Bei Aldi, Lidl, Rewe und Co. müssen sich Kunden bald auf eine große Änderung einstellen. Das wurde am Dienstag bei der Ministerpräsidenten-Konferenz zusammen mit Angela Merkel beschlossen. Darauf musst du jetzt achten.

Wann die Änderung eintritt, steht noch nicht offiziell fest. Der 25. Januar ist aber im Gespräch. Kunden von Aldi, Lidl, Rewe und Co. dürfen dann mit ihren bisherigen Stoffmasken, auch Alltagsmasken genannt, das Geschäft nicht mehr betreten.

Aldi, Lidl, Rewe und Co.: Nur so darfst du weiter einkaufen

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass der Lockdown bis zum 14. Februar verlängert wird. Außerdem muss im öffentlichen Nahverkehr sowie beim Einkaufen in Aldi, Lidl, Rewe und Co. eine OP-Maske oder eine FFP2-Maske getragen werden.

Bei Aldi, Lidl, Rewe und Co. muss bald so eine FFP2-Maske oder eine OP-Maske getragen werden. Foto: imago images / Rene Traut

Die Stoffmasken, die es mittlerweile überall mit vielen bunten Designs zu kaufen gibt, sind dann leider nicht mehr erlaubt. Nur noch diese medizinischen Masken dürfen dann getragen werden: FFP1, FFP2, FFP3, N95 oder KN95.

Sie sollen Kunden beim Einkaufen bei Aldi, Lidl, Rewe und Co. besser vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. In den Masken sind nämlich Filter verarbeitet, die die schädlichen Partikel nicht in unseren Körper eindringen lassen.

-----------------

Das ist eine FFP2-Maske:

FFP2-Masken sind partikelfiltrierende Halbmasken

FFP steht für Filtering Face Piece

Sie werden in die Kategorien 1 bis 3 eingeteilt

FFP2-Masken filtern demnach mindestens 94 Prozent der Partikel, FFP3-Masken mindestens 99 Prozent

-----------------

Aldi, Lidl, Rewe und Co.: Nicht nur im Supermarkt gilt die Regelung

Einen 100-prozentigen Schutz bieten sie aber nicht. Diese verschärfte Maskenpflicht gilt aber nicht nur im Supermarkt und Discounter. Auch auf Parkplötzen vor Supermärkten, an der Zapfsäule beim Tanken oder auch im Kiosk. Hältst du dich nicht an diese Vorgabe, droht ein hohes Bußgeld.

In Bayern gilt diese Regelung bereits seit Montag. Dort müssen Mitarbeiter bei Aldi, Lidl, Rewe und Co. hingegen keine FFP2-Maske tragen. Es reicht eine Stoffmaske. Ob diese Regelung auch in ganz Deutschland kommt, steht noch nicht fest.

FFP2 sowie OP-Masken gibt es mittlerweile auch bei einigen Filialen von Aldi, Lidl, Rewe und Co. zu kaufen. Während eine FFP2-Maske etwa drei Euro kostet, gibt es OP-Masken schon zum Stückpreis von etwa 50 Cent. (ldi)