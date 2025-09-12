Im August stieg die Inflationsrate in Deutschland erstmals in diesem Jahr leicht an und lag bei 2,2 Prozent. Laut Statistischem Bundesamt wurde der Anstieg durch höhere Lebensmittelpreise befeuert. Obst, Zucker und Schokolade wurden teurer.

Dagegen sanken die Preise für Olivenöl deutlich. Auch Energiepreise beeinflussten die Entwicklung, jedoch nicht mehr so stark wie zuvor.

Preisveränderungen bei Aldi, Lidl, Rewe & Co.

Bei Aldi, Lidl, Rewe & Co. kletterten die Preise für Molkereiprodukte und Fleisch um rund drei Prozent. Während Schokolade teurer wurde, verbilligte sich Olivenöl deutlich. Die Kunden spürten diese Preisveränderungen besonders im Alltag. Nahrungsmittel wie Marmelade und Brotaufstriche verteuerten sich ebenfalls spürbar. Der Preisauftrieb zeigt sich regional unterschiedlich.

Kraftstoffe und Heizöl verbilligten sich zwar, jedoch weniger stark als in den Vormonaten. Erdgas verteuerte sich, während Strom und Fernwärme günstig blieben. Aldi, Lidl, Rewe & Co. reagieren darauf, indem sie ihre Produktpalette strategisch an die Preisdynamik anpassen. Die Kunden achten verstärkt auf Angebote und vergleichen Preise.

Dienstleistungen teurer bei Aldi, Lidl, Rewe & Co.

Auch Dienstleistungen stiegen im Preis. Versicherungen, Gesundheitsdienste und soziale Einrichtungen verlangten mehr Geld. Kombinierte Personenbeförderung verteuerte sich um elf Prozent. Nettokaltmieten stiegen um zwei Prozent. Aldi, Lidl, Rewe & Co. müssen bei ihren Lieferketten und Transportdiensten mit höheren Betriebskosten kalkulieren, was indirekt die Endpreise beeinflussen kann.

Zwischen Juli und August blieben die Preise nahezu stabil. Kaffee verteuerte sich jedoch weiterhin. Konsumenten von Aldi, Lidl, Rewe & Co. spüren den seit Monaten anhaltenden Preisanstieg. Trotz einiger Preisstabilität bleibt die Belastung für Haushalte durch die gestiegenen Kosten in vielen Bereichen hoch. (dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.