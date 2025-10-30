Lebensmittel-Knappheit bei Aldi, Lidl, Rewe & Co.? Supermärkte sprechen Klartext

Zurzeit grassiert die Vogelgrippe in Deutschland, was vor allem den Geflügelbetrieben sorgen bereitet. Einige mussten bereits tausende Tiere töten. Auch in Essen und Duisburg wurden tote Tiere mit dem Virus in sich entdeckt. Erste Tierheime und Zoos ziehen Konsequenzen. Wann trifft es auch die Lebensmittelhändler Aldi, Lidl, Rewe und Co.?

Wird jetzt Geflügel knapp oder Eier? Steigen die Preise an? Experten haben dazu bereits eine Prognose abgegeben, doch was sagen Aldi, Lidl, Rewe und Co.? Wir haben nachgehakt.

Vogelgrippe trifft Aldi, Lidl, Rewe & Co.

Der Verbandspräsident der Geflügelwirtschaft, Goldnick, äußerte sich zuletzt im ZDF-Morgenmagazin, es sei unwahrscheinlich, „dass wir kurzfristige Preisexplosionen haben“ werden. Sollte sich die Lage jedoch zuspitzen, könnte Geflügel teurer werden. Mechthild Cloppenburg, Expertin der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft, erwartet indes eine Verknappung bei Saisongeflügel. „Die Kunden werden das spüren, die Preise dürften steigen“ – dann auch in der Gastronomie.

Während die Preise für Gänse und Enten in den Supermärkten und Discountern zunächst stabil bleiben dürften (>>aktuelle Preise findest du hier) sieht es bei Eiern anders aus. Hier gehen Experten bereits von einer Preissteigerung aus. Robert Schmack, Vorsitzender des bayerischen Geflügelwirtschaftsverbands, hält eine Preiserhöhung bei Eiern um bis zu 40 Prozent möglich – von 2,50 auf 3,50 Euro bei einer Zehnerpackung. Er rechne auch mit einer eingeschränkter Produktauswahl, sagte im Bayerischen Rundfunk.

Aldi, Lidl, Rewe & Co. reagieren

Wir haben selber bei den Lebensmittelhändlern nachgefragt und sowohl von Aldi, Lidl, Rewe als auch Penny Antwort erhalten. Die Händler beobachten das aktuelle Geschehen, können oder wollen jedoch „aus Wettbewerbsgründen“ keine Prognosen abgeben – weder zur Knappheit von Lebensmitteln, noch zu steigenden Preisen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

„Selbstverständlich beobachtet Aldi die Marktentwicklungen und steht in engem Kontakt mit den Lieferant:innen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Dabei bezieht Aldi den Großteil des Geflügelfleischs sowie der Eier aus Deutschland.“ Auch Lidl gibt an, dass die Versorgung mit Eiern und Geflügelfleisch „sichergestellt“ sei. „Sollte dennoch ein Artikel kurzfristig ausverkauft sein, stehen immer genügend Alternativen zur Verfügung.“

Mehr News:

Und auch Rewe sorgt für Klarheit: „Die Belieferung von REWE und PENNY ist aktuell nicht gefährdet. Wir stehen in engem Austausch mit unseren Lieferanten, um die Versorgung auch weiterhin sicherzustellen. Die REWE Group beobachtet und bewertet die Lage fortlaufend.“ Noch scheint kein Grund zur Beunruhigung. Doch kommt es ganz darauf an, wie sich die Lage entwickelt. (mit dpa)