Aldi, Lidl, Rewe und Co.: Lockdown-Verlängerung – das ändert sich für dich beim Einkaufen

Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Von der Lockdown-Verlängerung sind auch Aldi, Lidl, Rewe und Co. betroffen.

Allzu viel wird sich beim Einkaufen erst einmal nicht verändern, dennoch darf jedes Bundesland eigene Sonderregelungen einführen. Vielleicht ist also auch dein Aldi, Lidl oder Rewe des Vertrauens betroffen.

Aldi, Lidl, Rewe und Co. in der Lockdown-Verlängerung: Das musst du beachten

Am 10. Februar einigten sich die Länder auf eine Lockdown-Verlängerung bis zum 7. März. Weitere Informationen zu den Corona-Beschlüssen der Bundesregierung kannst du hier nachlesen.

Von der Lockdown-Verlängerung sind auch Discounter und Supermärkte betroffen. Foto: imago images

Das bedeutet für deinen Einkauf bei Aldi, Lidl, Rewe und Co., dass noch strengere Schutzmaßnahmen in Kraft treten könnten. Was in ganz Deutschland weiterhin gilt, ist das verpflichtende Tragen einer medizinischen Maske – darunter fallen FP2-, OP- oder vergleichbare Masken.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Aldi, Lidl, Rewe und Co.: Kunden in Bayern dürfen nur noch mit FFP2-Maske einkaufen

Für Einkäufer in Bayern gilt ab dem 15. Februar die Pflicht einer FFP2-Maske. Ab Montag dürfen Kunden, die zum Beispiel eine OP-Maske tragen, die Supermärkte und Discounter nicht mehr betreten. In anderen Bundesländern sind OP- oder KN95-Masken weiterhin erlaubt.

FFP2-Masken: Auf sie dürfen Kunden in Bayern nicht mehr verzichten. Foto: picture alliance/dpa

Die verschiedenen Bundesländer dürfen außerdem über ihre Ausgangssperren bestimmen, die wiederum die Öffnungszeiten der Supermärkte beeinflussen.

Aufatmen in Baden-Württemberg: Hier kannst du wieder nach 20 Uhr einkaufen

In Baden-Württemberg galt seit Mitte Dezember 2020 eine Ausgangssperre, sodass Kunden nur bis 20 Uhr einkaufen konnten. Diese soll nun wieder aufgehoben werden.

Zahlreiche Ketten – darunter Discounter, Supermärkte und Drogerien – weiten ihre Öffnungszeiten nun wieder aus.