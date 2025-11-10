WDR-Reporter testen Lebkuchen von Aldi, Lidl & Rewe – ihr Urteil ist vernichtend

Nicht nur aufgrund der Preise dürften sich Kunden von Aldi, Lidl, Rewe und Co. in diesem Jahr den beherzten Griff ins Weihnachtsleckereien-Regal zwei Mal überlegen. Auch Tests geben jetzt große Bedenken.

Der WDR testete so zuletzt pünktlich zur Weihnachtssaison Lebkuchen verschiedenster Supermärkte und Traditionshersteller. Ein Produkt von Aldi, Lidl, Rewe und Co. konnte dabei besonders überzeugen – bei einem anderen wurde es dagegen unangenehm.

Lebkuchen von Aldi, Lidl und Rewe im Test

Ob Lebkuchen der Aldi-Eigenmarke Wintertraum für 2,29 Euro, der Lidl-Marke Favorina für 3,49 Euro, von „Gut und Günstig“ von Edeka für 2,49 Euro, von Rewe Bio für 4,99 Euro oder der Traditionsmarken Weiss für 3,29 Euro oder Wicklein für 3,99 Euro: auch in diesem Jahr haben Supermarkt- und Discounter-Kunden bei der Weihnachtsleckerei wieder die Qual der Wahl.

Laut Statistischem Bundesamt werden jährlich allein 86.800 Tonnen Lebkuchen hergestellt. Eienn Großteil davon machen die klassischen Nürnberger Oblaten-Lebkuchen aus. Im WDR-Test wurden dabei die Klassiker verschiedenster Marken unter die Lupe genommen. Dabei unterzogen die TV-Reporter die Weihnachtssüßigkeiten nicht nur einer Laboruntersuchung, sondern auch einem Geschmackstest.

Diese Lebkuchen überzeugen beim Test

Immerhin erleichternd zu hören: Die Acrylamid-Gehalte und Schimmelpilz-Werte aller getesteten Lebkuchen waren weit weg vom Höchstgehalt. Beim Geschmackstest trennte sich allerdings schnell die Spreu vom Weizen. So fielen die Produkte von Aldi und Lidl im Test der WDR-Reporter prompt wegen ihrer Trockenheit und zu wenig Schokolade durch. Auch bei den Gut&Günstig-Lebkuchen von Edeka blieb noch Luft nach oben.

Noch schlimmer sah es allerdings beim Test der Lebkuchen Deutschlands ältester Lebkuchenbäckerei Wicklein aus: „Unangenehm zu essen“, so das harte Urteil der WDR-Verkoster. Die Lebkuchen von Weiss dagegen konnten dagegen solide punkten. Als Testsieger wurden allerdings die Lebkuchen von Rewe Bio gekürt Besonders die getrockneten Feigen und Orangenschalen stachen geschmacklich hervor. Ob Kunden von Aldi, Lidl und Rewe diesem Urteil zustimmen werden?