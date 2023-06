Aldi und Lidl: Trotz heftiger Kritik! Discounter bieten umstrittene Ware an

Großer Ärger bei Aldi, Lidl und anderen Discountern sowie Supermärkten. Ein ganz bestimmtes Produkt sorgt derzeit für großen Unmut.

Viele Deutsche wünschen sich nämlich, dass Aldi, Lidl und Co. dieses nicht mehr in ihren Filialen zum Kauf anbieten. Doch das sehen die Discounter offenbar ganz anders und wollen auch weiterhin die umstrittene Ware vertreiben.

Aldi und Lidl: Streit um bestimmtes Produkt

Viele Discounter und Supermärkte wollen immer mehr Kunden für sich gewinnen. Ein Teil der Strategie dafür ist das Produktsortiment. Hier gilt es, den Einkaufenden alle Wünsche zu erfüllen, sodass sie mit einem Gang zum Supermarkt oder Discounter alle Produkte bekommen, die sie brauchen. Dementsprechend gibt es auch Obst und Gemüse oft fast das ganze Jahr über, auch wenn es dann gar nicht in Deutschland wächst.

So ist es beispielsweise auch bei Erdbeeren, die außerhalb der deutschen Saison dann oft aus Spanien kommen. Und genau da liegt für die Organisationen Foodwatch und Campact das Problem. Sie fordern von den großen Supermarktketten und Discountern wie Aldi, Edeka, Rewe und Lidl, dass die Erdbeeren aus der Region um den Nationalpark Doñana nicht mehr verkauft werden (DER WESTEN berichtete>>>). Denn diese ist durch eine Dürre bedroht.

Aldi und Lidl wollen auch weiter die umstrittenen Erdbeeren anbieten. (Symbolbild) Foto: IMAGO/MiS

Aldi und Lidl geben nicht nach

Es wurde sogar eine Petition von den beiden Organisationen gestartet, die sich gegen den Verkauf der Erdbeeren ausspricht. Bis Montag (12. Juni, 7.00 Uhr) wurde diese bereits von mehr als 186.000 Menschen unterzeichnet.

Doch das beeindruckt die Discounter Aldi und Lidl offenbar ganz und gar nicht. Sie wollen weiter die Erdbeeren aus der Region rund um den von Dürre bedrohten südspanischen Nationalpark Doñana in ihren Filialen vertreiben. Sowohl Lidl als auch Aldi Nord verwiesen am Freitag auf Bemühungen zum Wasserschutz in der Region. Mit Lieferanten vor Ort wolle man weiter zusammenarbeiten. Rewe und Edeka haben sich zu dem Thema bisher nicht geäußert. (mit dpa)