Aldi und Lidl: Es drohen wieder leere Regale im Herbst! DAS steckt hinter der Sorge

In der Coronakrise waren sich viele Menschen selbst die Nächsten und hamsterten, was das Zeug hält. Ständig war das Klopapier bei Aldi, Lidl, Rewe und Edeka leergekauft. Drohen uns jetzt erneut leere Regale im Herbst? Aus einem ganz anderen Grund?

Denn: Jedes Jahr verhandeln Hersteller und Einzelhändler neue Preise für die Lebensmittel. Aldi, Lidl, Rewe und Edeka feilschen mit den Herstellern Nestle, Kraft, Unilever und Mondelez. Eigentlich ein Standard-Vorgang für die Händler-Riesen. Doch 2020 könnte es anders werden – und der Kunde Leidtragender sein!

Aldi, Lidl, Rewe und Edeka: Nach Corona-Lockdown - Drohen uns leere Regale im Herbst 2020?

Denn jetzt drohen die Discounter mit der Auslistung von bekannten Markenprodukten. Schon 2018 hat sich Kaufland mit Unilever angelegt und zum Ende des Jahres Artikel bekannter Marken wie Knorr und Pfanni einfach ausgelistet. Diese hat es bei Kaufland nicht mehr zu kaufen gegeben.

Edeka hat ähnlich agiert und bekannte Nestle-Produkte wie Maggi oder Kitkat aus den Regalen genommen. Auch 2019 ist Edeka offensiv vorgegangen, hat einfach mal die Getränke von Coca-Cola aus dem Sortiment gestrichen. Auslöser ist in allen Fällen eine ergebnislose Preisverhandlung gewesen.

Leere Regale bei Aldi oder Lidl? Das könnte uns im Herbst 2020 drohen. Foto: imago images

Verhandlungen könnten wegen Corona besonders hart werden

So auch 2020? Denn nach dem heftigen Corona-Shutdown wollen und müssen sich die Einzelhändler neu positionieren und ihre Marktstellung wieder stärken. Insider berichten laut „Focus Online“ bereits von brutalen Verhandlungsmethoden der Discounter, obwohl es „nur“ um halbe oder sogar viertel Cent-Beträge bei den Produktpreisen gehe.

Rainer Münch, Branchen-Experte der Strategie-Beratung Oliver Wyman, glaubt nicht, dass die Discounter einen Kuschelkurs einschlagen werden: „Aus Sicht vieler Händler tobt am Markt eine Preisschlacht. Doch die Konsumenten erkennen dies nur teilweise als vorteilhaft an und fühlen sich durch die Vielzahl der Preisreduktionen in Folge der Mehrwertsteuersenkung augenscheinlich eher überwältigt.“

Discounter haben mit Eigenmarken weiteres Druckmittel

In dieser Preisschlacht sitzen die vier größten Discounter Edeka, Rewe, Aldi und Lidl am längeren Hebel. Sie beherrschen knapp zwei Drittel des deutschen Marktes. Da viele Hersteller aber auch die Eigenmarken der Discounter produzieren, haben diese ein weiteres Druckmittel: Einen No-Name-Joghurt kann schließlich auch ein anderer abfüllen.

Doch ein Mangel an Marken-Artikeln würde allen Beteiligten mittelfristig Einbußen bescheren. Gerade im Weihnachtsgeschäft wären Regallücken problematisch und seien auch nicht auszuschließen, meint Branchen-Experte Münch. Ab Mitte November könnten sich die ersten Regale leeren...

