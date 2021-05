Aldi, Lidl, Rewe und Co: Große Änderung bei Getränken! Dafür müssen Kunden bald mehr zahlen

Kunden von Aldi, Lidl, Rewe und Co. müssen sich jetzt auf eine Änderung gefasst machen!

Wer bei Aldi, Lidl, Rewe und Co. Dosen oder Plastikflaschen kauft, muss 25 Cent Pfand draufzahlen. Frucht- und Gemüsesäfte aber waren beispielsweise davon ausgenommen. Doch diese Ausnahmen fallen bald weg!

Bei Aldi, Lidl, Rewe und Co. bahnt sich eine große Änderung bei der Pfandpflicht an. (Symbolbild) Foto: picture alliance/blickwinkel/S. Ziese (Montage: DER WESTEN)

Ab dem Jahr 2022 wird auch auf diese Produkte ein 25-Cent-Pfand erhoben. Das sieht ein neues Gesetz des Umweltministeriums vor. So sollen die Mengen an Plastikmüll aus Aldi, Lidl, Rewe und Co. reduziert werden.

Aldi, Lidl, Rewe und Co: Große Änderung! Dafür müssen bald alle Kunden mehr zahlen

Ab 2022 zahlen Kunden dann flächendeckend Pfand auf:

Smoothies in Plastikflaschen oder Dosen

Gemüse-Shots

Fruchtsäfte in Plastikflaschen

Orangensäfte der Discounter-/Supermarkt-Eigenmarken

Am Konzept der Rückgabe pfandpflichtiger Produkte ändert sich für Kunden jedoch nichts. Jedoch gibt es für die nächsten Jahre noch viel größere Pfandpläne.

Schon bald werden Pfandflaschen ausnahmslos teurer. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Petra Schneider

Aldi, Lidl, Rewe und Co.: Ab 2024 auch Pfand auf Milchprodukte?

Ab 2024 sollen nämlich dann Milchprodukte in Dosen oder Plastikflaschen/-bechern ebenfalls pfandpflichtig werden. Müller-Milch, Fertigkaffee aus dem Kühlregal – auf das und vieles mehr sollen also dann 25 Cent Pfand draufgezahlt werden.

Doch hierbei gibt es noch einige Hygienebedenken, wie der „Focus“ berichtet. Wenn Packungen von Milchprodukten vor der Rückgabe nicht ausreichend gereinigt werden, kann es zu Schimmelbildung und unangenehmen Gerüchen kommen.

Ab 2022 soll die Pfandpflicht auf mehrere Produkte ausgeweitet werden. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Ob es ausreicht, die Kunden aufzufordern, Flaschen oder Dosen vor der Rückgabe mit Leitungswasser auszuspülen, ist unklar.

---------------

Eckard Heuser, Hauptgeschäftsführer des Milchindustrie-Verbands, legte sich im Gespräch mit der „Lebensmittel-Zeitung“ jedenfalls fest: „Plastikflaschen für Milch gehören in den gelben Sack und nicht in die Rücknahmeautomaten“. (at)

Foto: Steinberg / Förster / dpa

