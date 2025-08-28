Nach Coca-Cola-Preishammer: Als Kunden zu Eigenmarken von Aldi, Lidl & Co greifen, kommen Fragen auf

Coca-Cola dreht an der Preisschraube! Wegen höherer Energie- und Personalkosten verlangt der Getränkeabfüller CCEP („Coca Cola Europacific Partners“) künftig mehr Geld von Handelsketten, die das Kult-Getränk in ihr Sortiment aufnehmen wollen. Ob diese Mehrkosten dann auch an den Verbraucher weitergegeben werden, sollen die Händler dann selbst entscheiden.

Auch unsere Redaktion berichtete über diese Pläne. Über Facebook erreichte uns daraufhin massenweise Leserpost – und in vielen wurden die preiswerten Eigenmarken-Colas von Aldi, Lidl & Co. als schmackhafte Alternativen zum teuren Markenprodukt gelobt. Doch kaum ein Kunde weiß, wer eigentlich hinter diesen Billig-Drinks steckt. Und nicht alle Händler verraten das ohne Weiteres.

Cola-Eigenmarken bei Aldi, Lidl & Co: Wer steckt dahinter?

„Gibt genug Alternativen. Lidl Cola trinkt sich sehr gut und lecker“, meint beispielsweise einer unserer Leser auf Facebook. Ein anderer stimmt zu: „Habe gestern zum ersten Mal eine Dose Aldi Cola Zero probiert und die war sehr ordentlich“. Doch wer steckt eigentlich hinter den Cola-Eigenmarken, die in den gängigen deutschen Discountern und Supermärkten so preiswert angeboten wird?

Aldi: River Cola

Für nur 65 Cent verkauft Aldi seine Kult-Eigenmarke in der 1,5-Liter-Flasche. „River Cola“ wurde lange Zeit von der Unternehmensgruppe „Stute“ hergestellt und abgefüllt – genauer gesagt von deren Vertriebsgesellschaft Jacobi Scherbening GmbH & Co. KG. Doch das Unternehmen musste im vergangenen Jahr nach Insolvenz die Produktion. „River Cola“ ist jedoch weiterhin im Aldi-Sortiment verfügbar – wer die Abfüllung aktuell übernimmt, hat der Discounter jedoch offiziell noch nicht verraten.

„Freeway Cola“ von Lidl & „K-Klassic Cola“

Lidl verkauft seine Eigenmarken-Cola „Freeway“ zum Spottpreis von rund 26 Cent pro 1,5-Liter-Flasche. Hersteller ist hier die Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke GmbH (MEG) – und weil Lidl und Kaufland beide zur Schwarz-Gruppe gehören, stellt die MEG auch direkt die „K-Klassic Cola“-Eigenmarke für Kaufland her, die zum selben Preis wie das Lidl-Produkt über die Theke geht.

Rewe: ja! Cola

Rewe hält sich bei den genauen Infos zu seinem Eigenmarken-Abfüller recht bedeckt, genaue Partner nennt die Handelsgruppe nicht. Das Portal „Supermarktcheck“ nennt zumindest die Heil- und Mineralquellen Warburg GmbH als „Inverkehrbringer“ des hauseigenen Softdrinks. Der Preis für ein Sixpack mit sechs 1,5-Liter-Flaschen beträgt 3,90 Euro.

Edeka: Gut & Günstig / Booster

Ähnlich sieht es bei Edeka aus. Auch hier ist der tatsächliche Abfüller der „Gut & Günstig“ Cola bzw. der „Booster-Cola“ nicht öffentlich bekannt. Erneut wird lediglich auf die Inverkehrbringer verweisen – im „Gut & Günstig“-Fall ist das sogar die Edeka-Zentrale in Hamburg, bei der „Booster“-Cola verweist das Portal „CodeCheck“ auf die Hamburger Veritas Vertriebsgesellschaft GmbH.

Netto: Stardrink

Im Netz wird als Hersteller/Vertrieb der „Stardrink“-Cola von Netto (im Schnitt 26 Cent pro Liter) der Netto-Zentralsitz im bayerischen Maxhütte-Haidhof genannt.

Penny: „Comet Cola“

Einst als „Penny Cola“ geführt, vermarktet der Discounter seine braune Limo künftig als „Comet Cola“. Auch hier nennt sich Penny selbst als Vertrieb – der tatsächliche Abfüller bleibt auch hier anonym.