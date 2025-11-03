Nostalgie pur! Diese Kult-Produkte gibt es nicht mehr bei Aldi, Lidl und Co.

Aldi Süd geht in einem neuen Werbespot komplett auf die Nostalgie-Schiene – und hat damit einen Riesenerfolg! In dem einminütigen Video nascht eine junge Frau Minzbonons von Aldi Süd und erinnert sich an ihre Kindheit zurück. Tränen bei den Zuschauern, über 12 Millionen Klicks bei TikTok – die Kampagne funktioniert.

Vielleicht auch deshalb, weil jeder sofort irgendwelche Produkte von Aldi, Lidl & Co. im Kopf hat, die man untrennbar mit der eigenen Kindheit verbindet – und die es heute womöglich gar nicht mehr im Regal gibt. Warum also nicht einen Blick zurück in die Vergangenheit wagen? Wir erinnern uns an die beliebtesten Produkte aus den vergangenen drei Jahrzehnten.

Diese Produkte wecken Kindheitserinnerungen

Fangen wir an mit einer Marke, die eine Zeit lang gar nicht mehr produziert wurde, aber dann letztes Jahr ihr Comeback gefeiert hat: Punica. Einst waren die Kult-Fruchtsäfte aus keinem Supermarkt wegzudenken, doch Anfang 2023 stellte PepsiCo die Herstellung ein. Mit neuer Rezeptur wagt man nun jedoch einen neuen Punica-Anlauf.

Auch der legendäre Frufoo-Fruchtjoghurt erhielt nach seiner Einstellung im Jahre 2004 eine zweite Chance – konnte diese jedoch nicht nutzen. Das Kult-Produkt der Marke Onken kam 2019 noch einmal kurz auf den Markt, unterschied sich aber geschmacklich zu sehr vom Original Anfang des Jahrtausends. Hersteller Emmi machte einen Rückzieher und strich im Mai 2022 sogar die gesamte Marke Onken.

In heißen Sommern lieferten die kleinen „Solero-Shots“ von 1994 bis 2004 trendige Abkühlung. Doch die fruchtigen Eiskügelchen wurden zunächst in „Calippo Shots“ umbenannt – und dann 2017 wegen Nachhaltigkeitsbedenken komplett vom Markt genommen.

Wer in den 90ern und Anfang der 2000er ein Minz-Kaugummi wollte, kam nicht an „Wrigley’s“ vorbei. Doch auch diese Kult-Marke gibt es nicht mehr. Zuletzt war der Konzern Mars für die Herstellung zuständig, stampfte die Marke aber Ende 2022 wegen rückläufiger Zahlen ein, berichtet die „Rheinische Post„.

Die sinkende Nachfrage sorgte auch für ein Ende der „Vitraletten„-Traubenzuckerbonbons, die sich seit 1972 eine feste Fangemeinde aufgebaut hatten. Doch im Frühjahr 2022 war Schluss und Hersteller „Teekanne“ nahm das Produkt endgültig vom Markt.

Auch erfolgreiche Unternehmen wie Nestlé finden sich hier in der Liste: Ende der 40er Jahre brachte man mit „Nestea“ seine eigene Eistee-Sorte heraus, die sich jahrzehntelang blendend verkauften. Doch die Image-Probleme des Konzerns sorgten für sinkende Verkaufszahlen. Die Produktion wurde eingestellt, ein Relaunch 2018 brachte nicht den gewünschten Erfolg – im März 2023 war dann endgültig Schluss.