Nächster Preiskampf eröffnet! Aldi legt bei Lieblingsprodukt nach – Lidl wird nervös

Aldi macht erneut ernst im Preiskampf und beweist, warum der Discounter als Preisführer gilt. Nun hat der Konzern seinen Orangensaft im Preis gesenkt – und das dauerhaft. Besonders Kunden, die auf Qualität und Sparpotenzial setzen, dürften sich über diesen Schritt freuen.

Mit diesen Preisreduktionen setzt Aldi Konkurrenzunternehmen wie Lidl unter Druck. Wer weiterhin bei Aldi einkauft, kann auf das Tiefpreisversprechen vertrauen. Warum gerade ein so beliebtes Produkt wie Orangensaft betroffen ist, erfährst du im Folgenden.

Aldi setzt mit Eigenmarken und Preisen ein Statement

Ab Dienstag (19. August) kostet der RIO D’ORO Orangensaft Premium Direktsaft bei Aldi nur noch 2,65 Euro, wie das Unternehmen selbst mitteilte. Das ist eine Preisreduktion von satten 11 Prozent. Der Preis eines Produkts aus derselben Serie, der RIO D’ORO Orangen-Nektar, sinkt um 10 Prozent auf 1,79 Euro. Auch andere Sorten wurden günstiger.

+++ Kunden von Aldi, Rewe und Co. sollten es nie erfahren – ZDF deckt es schonungslos auf +++

Aldi bleibt seiner Linie treu: Hochwertige Produkte zu möglichst niedrigen Preisen anzubieten. Besonders die Eigenmarken des Discounters überzeugen seit Jahren durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. „Einsparungen werden immer direkt an die Kundinnen und Kunden weitergegeben“, betont das Unternehmen.

Auch Orangensaft-Klassiker bei Aldi günstiger

Neben dem Premium-Direktsaft hat Aldi auch den RIO D’ORO Orangensaft in der 1-Liter-Flasche im Preis gesenkt. Statt 2,19 Euro zahlen Kundinnen und Kunden nun noch 1,99 Euro – eine Ersparnis von 9 Prozent.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Gerade bei beliebten Produkten wie Orangensaft verschärft der Discounter so den Preisdruck. Aldi möchte nicht nur sparsame Kundinnen und Kunden überzeugen, sondern auch die Konkurrenz unter Zugzwang setzen.

Aldi bleibt Vorreiter im Preiskampf

Mit dieser Aktion unterstreicht Aldi seinen Ruf als Vorreiter im Lebensmitteleinzelhandel. esonders in der aktuellen Zeit, in der viele auf den Cent achten müssen, verweist Aldi auf sein Tiefpreisversprechen.

Doch wie wird die Konkurrenz darauf reagieren? Während Aldi konsequent Einsparungen umsetzt, müssen andere Händler sich nun etwas einfallen lassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Gerade der Discounter-Konkurrent Lidl, der sich zuletzt einen erbitterten Preiskampf mit Aldi lieferte, gerät jetzt einmal mehr unter Druck (mehr dazu hier >>>). Kunden können jedenfalls auf weitere spannende Entwicklungen im Preiskampf hoffen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.