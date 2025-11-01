Vorsicht bei Aldi, Lidl & Co: Darum solltest du an der Kasse immer eine Hand freihaben

Schnell noch zu Aldi, Lidl & Co., um die nötigsten Einkäufe zu erledigen, und dann flott zur Kasse flitzen. Dieses Szenario ist den meisten bekannt: Und es ist auch logisch, dass nicht mehr viele mit Bargeld zahlen, sondern beherzt zur Kredit- oder EC-Karte greifen. Immerhin ist längst klar, dass immer mehr Leute lieber elektronisch oder digital als mit Scheinen und Münzen bezahlen.

Doch Achtung: Genau hier lauert eine Gefahr – und wer nicht aufpasst, könnte mit finanziellen Konsequenzen rechnen.

Aldi, Lidl & Co.: Achtung an der Kasse – es geht um dein Geld

Viele wissen es, einige fürchten sich davor. Schon lange ist klar, dass überall dort, wo du deine Debit- oder Kreditkarte einsetzt, Kriminelle versuchen könnten, an deine Daten zu kommen – am Geldautomaten genauso wie bei Aldi, Lidl & Co. Dabei haben es die Täter besonders auf den Magnetstreifen abgesehen.

Genau dort sind nämlich alle wichtigen Daten deiner Karte gespeichert. Dazu wird eben oft noch deine PIN ausgespäht, denn ohne diese Geheimnummer sind die restlichen Informationen auf der Karte nutzlos. Und wenn Gauner beides in die Hände bekommen, können sie eine Kopie deiner Karte erstellen und damit einkaufen – auf deine Kosten.

Tipps und Tricks: So schützt du dein Konto

Doch zum Glück kannst du dich mit ein paar einfachen Tricks effektiv schützen. Wenn du deine PIN etwa eingibst, decke die Tasten am besten mit der freien Hand oder deinem Geldbeutel ab. Halte außerdem genug Abstand zu anderen Personen und lass dich nicht ablenken. Und: Nach dem Bezahlen gehört die Karte sofort wieder ins Portemonnaie, damit sie nicht irgendwo liegenbleibt.

Und falls deine Karte doch verloren geht oder gestohlen wird, heißt es: schnell handeln. Sperre sie sofort unter 116 116 und melde den Vorfall bei der Polizei. Dort kannst du sie laut „kartensicherheit.de“ nämlich auch für Zahlungen per Unterschrift sperren lassen (die sogenannte KUNO-Sperre).

Halte also Abstand, deck deine PIN ab und denke an diese Tipps. Denn klar ist: Keiner hat Lust sich um den ganzen bürokratischen Aufwand zu kümmern, wenn mal deine Karte von Gaunern benutzt wurde.