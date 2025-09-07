Beim Einkauf bei Aldi, Lidl und Co. müssen Verbraucher HIER aufpassen – sonst wird es teuer!

Es sollte nur ein kurzer Einkauf bei Aldi, Lidl und Co. werden – und endete in einer dicken Strafe. Immer wieder berichten Kunden, dass sie ihr Auto nur kurz auf einem Supermarkt-Parkplatz geparkt haben und bei ihrer Rückkehr plötzlich ein Knöllchen an der Scheibe vorfanden.

Dass Supermärkte ihre Parkplätze von privaten Firmen überwachen lassen, ist schon lange keine Seltenheit mehr. Hintergrund ist die schwierige Parksituation in vielen Städten. Genervte Autofahrer parken daher ihre Fahrzeuge häufig auf den Parkplätzen von Supermärkten, obwohl sie gar keine Kunden sind. Das ist natürlich für Aldi, Lidl und Co. ärgerlich, da es dadurch weniger Parkmöglichkeiten für die tatsächlichen Kunden gibt.

Betroffene beschweren sich über „üble Abzockerei“

Entsprechend lassen Supermärkte ihre Parkplätze überwachen. Doch die strengen Parkkontrollen können auch für Kunden von Aldi, Lidl und Co. zu einem großen Ärgernis werden. Gegenüber dem „SWR“ berichtet Erich Nolte von der Verbraucherzentrale in Baden-Württemberg: „Wir beraten regelmäßig Betroffene, die sich über üble Abzockerei beschweren.“

Diese Kontrollen sind zwar erlaubt, jedoch müssen die Parkplatzregeln auch gut ausgeschildert sein. Nur in diesem Fall kommt ein Vertrag zustande. Von einem Vertrag spricht man deshalb, weil die Kontrolle von privaten Firmen durchgeführt wird und nicht vom Ordnungsamt, da es sich bei Parkplätzen von Aldi, Lidl und Co. um Privatparkplätze handelt. Allerdings sind die Regeln auf den Parkplätzen von Supermärkten nicht immer ausreichend ausgeschildert.

Kunden von Aldi, Lidl und Co. sollten ihren Kassenzettel aufbewahren

Aber auch gibt es immer wieder Probleme, da der private Parkplatzanbieter plötzlich und ohne Grundlage zusätzliche Gebühren verlangt. Nolte erklärt gegenüber dem „SWR“: „Wir hatten bereits Fälle, in denen direkt ein Inkassobrief verschickt wurde, obwohl der Betroffene nicht in Zahlungsverzug war.“ Er berichtet auch von Vorfällen, in denen Gebühren für die Halterermittlung beim Kraftfahrt-Bundesamt verlangt wurden. Diese seien jedoch rechtswidrig, denn „die Abfrage des Kennzeichens ist kostenlos“.

Die Kritik der Verbraucherzentrale weist der private Parkplatzanbieter „Park & Control“ jedoch entschieden zurück. Das Unternehmen erklärt, dass Vertragsstrafen nur fällig werden, wenn Kunden einen dokumentierten Verstoß begehen. Zudem weist das Unternehmen den Vorwurf der unzureichenden Kennzeichnung der Parkplätze bei Aldi, Lidl und Co. zurück.

Die Verbraucherzentrale rät allen Kunden von Aldi, Lidl und Co., unrechtmäßige Knöllchen nicht zu zahlen. Stattdessen sei es ratsam, eine Beschwerde einzureichen. Kunden, die nach dem Einkaufen einen Strafzettel vorfinden, sollten unbedingt ihren Kassenbon behalten – denn damit kann man belegen, dass man Kunde ist und den Parkplatz berechtigt genutzt hat.