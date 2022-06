Aldi: Krasse Änderung – sie betrifft alle Kunden

Zahlen, Daten, Fakten: Wo ist es günstiger? Wer ist größer? Welcher Discounter steht in der Kritik?

Aufmerksame Kunden von Aldi dürften es bereits bemerkt haben...

In einigen Filialen hat Aldi bereits bei der Konkurrenz abgekupfert und ein wichtiges Detail im Verkaufsraum geändert.

Aldi: Änderung in allen Filialen – DARAN müssen sich die Kunden gewöhnen

Nachdem andere Discounter bereits diesen Schritt getätigt haben, reagierte auch Aldi jetzt und baute seine Obst- und Gemüseabteilung um.

Seit mittlerweile einem Jahr ist es schon zur Tradition geworden, dass Aldi seine Filialen modernisieren möchte.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen in Essen und Mülheim

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Alle weltweiten Filialen sind den beiden Unternehmen mit Sitz in den Ruhrgebietsstädten zugeordnet

Bei der kompletten Konkurrenz stehen Obst und Gemüse ganz vorne am Ladeneingang – und auch bei Aldi ist das jetzt der Fall. In vier Regionen wurde laut der „Lebensmittel Zeitung“ ausprobiert, wie das neue Design bei den Kunden ankommt. In Werl, Radevormwald, Hannoversch Münden, Nortorf und Sievershauen.

Aldi: Sortierung des Obst- und Gemüse-Bereichs

Direkt beim Betreten des Ladens fällt der Blick auf die Mittelinsel mit den Aktionswaren. An der Wand hat Aldi ein Kühlregal für empfindliche Frischwaren sowie für Convenience-Artikel wie Getränke und Snacks eingerichtet.

Aldi hat auf die Änderungen der Konkurrenz reagiert und ebenfalls Obst und Gemüse nach vorne umsortiert (Symbolbild). Foto: picture alliance / Rolf Vennenbernd/dpa | Rolf Vennenbernd

Früher hatten an dieser Stelle oft Zeitungen und Zeitschriften ihren Platz. Wie bei Lidl sind auf der anderen Seite der Frische-Mittelstrecke jetzt thematisch passend die Obst- und Gemüsekonserven platziert.

Aber auch an anderen Standorten soll die Sortierung künftig angewandt werden. „In einigen Filialen testen wir (…) auch unterschiedliche Platzierungen unseres Obst- und Gemüse-Bereichs. Weitere Informationen hierzu können wir Ihnen derzeit aber leider nicht geben“, sagte ein Sprecher gegenüber dem „Supermarktblog“. (oa)

Aldi lockt mit Schnäppchen

