Aldi, Lidl und Co: Knaller-Verbot an Silvester! Du solltest jetzt diese Regeln kennen

Na super, Knaller-Verbot an Silvester!

Das heißt also zunächst mal, dass Aldi, Lidl und Co. keine Knaller verkaufen werden. Zumindest nicht in dem großen Stil, wie man es kennt. Doch nicht verzagen, denn es gibt schon noch eine Möglichkeit, bei Aldi, Lidl und Co. groß abzuräumen.

Es sind harte Nachrichten, nicht nur für Fans von bunten Feuerwerkskörpern und lauten Knallern, sondern auch für die Hersteller von Rakete, Böller und Co.

Aldi, Lidl und Co.: Böllerverbot an Silvester - hier alle Infos zu den Regeln. (Symbolbild) Foto: imago/Andreas Gora/pixabay/Montage: DERWESTEN

Auch in diesem Jahr wird der Verkauf von Böllern und Feuerwerkskörpern zu Silvester verboten. Das hat die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) beschlossen. Zudem sollen die Städte und Gemeinden auf „publikumsträchtigen“ Plätzen Böller und Feuerwerke verbieten können. Auch Versammlungsverbote, wie im vergangenen Jahr, sind möglich.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen in Essen und Mülheim

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Wer also schon fest mit dem Kauf von Feuerwerkskörpern und Co. geplant hat, der wird sich das nun wohl abschminken können

Heftige Kritik an den Beschlüssen gibt es aus der Branche der Feuerwerkshersteller. Nach einer Einschätzung der Böller-Hersteller bedeutet die Entscheidung „mit aller Wahrscheinlichkeit den Todesstoß für die gesamte Feuerwerksbranche in Deutschland.“ Rund 3000 Beschäftigte arbeiten in der Branche, warnt der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI).

Aldi, Lidl und Co.: Droht der Tod der ganzen Branche?

Und weiter: „Mit der Entscheidung gegen Feuerwerk haben Bund und Ländern auf Basis von falsch gesetzter Panik riskiert, dass es jetzt endgültig aus sein könnte für unsere Branche“, sagt der VPI-Vorsitzender Thomas Schreiber.

Er sieht die Problematik von Schwerverletzten an Silvester vor allem im hohen Alkoholkonsum und den illegalen Feuerwerkskörpern. Krankenhäuser klagen schon seit Jahren über die hohen Belastungen zu Silvester und Neujahr. Grund: Üble Verletzungen an Händen und Gesicht – und Alkoholvergiftungen.

Zwar stellt die Politik der Branche Wirtschaftshilfen in Aussicht, doch ob diese reichen werden, um ein weiteres Jahr Ausfall zu verkraften, steht auf einem anderen Blatt. (evo mit dpa)

