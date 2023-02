Aldi, Lidl und Co: Heftige Statistik – diese Menschen meiden die Discounter

Aldi, Lidl und Co. versuchen in letzter Zeit mit immer neuen Methoden, Kundschaft an Land zu ziehen. Diversität ist das Motto der aktuellen Stunde. Für jeden soll es das passende Angebot im Discounter geben.

Doch einige Kunden fühlen sich hier offenbar immer noch nicht vertreten und gehen lieber zur Konkurrenz von Aldi, Lidl und Co. Dabei versuchen die Discounter genau sie vermehrt anzusprechen – offenbar noch ohne großen Erfolg.

Aldi, Lidl und Co: Veganer gehen lieber in den Supermarkt

Aktuell versuchen die Discounter immer mehr ihr Angebot um vegetarische und vegane Alternativen zu Fleisch zu erweitern. Dabei soll das Fleisch teilweise sogar nach und nach aus den Regalen verschwinden oder durch qualitativ hochwertigeres mit einer höheren Tierhaltungsstufe ersetzt werden.

Dadurch erhoffen sich die Discounter, ihren Kundenstamm auszubauen und vor allem junge Menschen damit anzusprechen. Da hängen sie laut aktueller Statistik allerdings noch den Supermärkten hinterher. Bei einer Befragung von 6.000 Deutschen im Jahr 2022 – alle im Alter zwischen 18 und 64 Jahren – gaben diese mit großer Mehrheit an, bei Supermärkten einzukaufen.

Aldi, Lidl und Co. bei Vegetariern auf Platz 2

Laut „Statista“ würden Fleischesser wie auch Vegetarier grundsätzlich eher im Supermarkt einkaufen. Bei denen, die nicht auf Fleisch verzichten, ist der Unterschied aber deutlich geringer mit einem Anteil von 80 Prozent bei Supermärkten und 72 Prozent bei Discountern. Vegetarier und Veganer gehen seltener dort einkaufen.

Vegetarier gehen zu 66 Prozent in den Supermarkt und nur zu 54 in den Discounter. Bei den Veganern sind die Anteile sogar noch niedriger mit 55 Prozent, die den Supermarkt als regelmäßigen Einkaufsort angeben und nur noch 46 Prozent, die den Discounter wählen.

Bioläden auf dem Vormarsch

Viele Veganer und Vegetarier würden laut eigenen Angaben lieber in den Bioladen gehen (40, 32 Prozent) oder online einkaufen (20, 26 Prozent). Bei Fleischessern fallen die Anteile mit 14 Prozent und 13 Prozent viel geringer aus. Laut dem aktuellen Öko-Barometer der Bundesregierung geht der Trend bei den Verbrauchern aber grundsätzlich immer mehr in Richtung Bio-Qualität.

Auch hier haben die Discounter in den letzten Jahren ordentlich nachgelegt. Das dürfte ihnen nun zugutekommen. Der Wandel, der sich aktuell bei ihnen vollzieht – hin zu mehr pflanzlichen Produkten, könnte die Statistik für 2023 daher stark beeinflussen.