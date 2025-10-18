Billig-Mobilfunkangebote von Aldi, Lidl und Netto im Vergleich – Test zeigt es deutlich

Surfen ohne Limit? Das war bislang ein teurer Spaß. Klar ist auch: Wer Videos streamt, zockt, mit Freunden chattet oder im Homeoffice Videokonferenzen führt, braucht eben auch viel Datenvolumen.

Und das hat bislang oft 50 bis 100 Euro pro Monat gekostet. Doch jetzt kommt Bewegung in den Markt! Die Stiftung Warentest hat die Tarife überprüft – und dabei auch die Angebote von Aldi, Lidl und Netto unter die Lupe genommen.

Lohnt sich die Tarife von Aldi, Netto & Lidl?

Nun hat eben die Stiftung Warentest mal genauer hingeschaut. Und das Ergebnis? Klar ist: Wer viel surft, kann durch einen Tarifwechsel ordentlich Geld sparen. Das Problem ist, dass nicht nur die Preisunterschiede riesig sind – immerhin ist von 9,99 Euro bis fast 100 Euro pro Monat alles dabei. Außerdem hält nicht jeder Tarif, was er verspricht. Doch jetzt ist klar: Diese Tarife lohnen sich – und von einigen solltest du lieber die Finger lassen.

Erstmal das Gute vorweg: Laut dem Check sollen sich vor allem die Angebote von Aldi Talk, Lidl Connect und NettoKOM lohnen. Die drei Prepaid-Anbieter bieten nämlich „Unlimited-on-Demand“-Tarife für 9,99 Euro an, die vier Wochen lang gültig sind. Aldi und Netto geben 25 GB, während Lidl 20 GB bietet. Danach heißt es zwar nachladen, das ist aber kostenlos. Allerdings geht das nur kleckerweise – meist 1 bis 2 GB pro Klick.

Vorsicht vor diesem Vertrag: Er ist teuer

Wenn dir das ständige Nachladen zu stressig ist, brauchst du eine „echte“ Flatrate. 1&1 punktet laut Stiftung Warentest mit dem Unlimited XL für 39,99 Euro pro Monat – inklusive Turbo-Speed mit bis zu 300 Mbit/s. Auch o2 mischt mit: Der Tarif Unlimited Max kostet 59,99 Euro – bietet dafür konstant schnelles Internet, ohne Tricks und Nachlade-Spielchen.

Die Telekom verlangt stolze 84,95 Euro für den MagentaMobil XL, liefert aber ebenfalls echte Leistung ohne Begrenzung. Bei Vodafone schlagen GigaMobil XL und CallYa Black mit jeweils 79,99 Euro zu Buche – also eher nichts für Sparfüchse.

Und Achtung: Denn nicht alles, was nach Flat klingt, ist auch wirklich gut: Beim Tarif Allnet Unlimited Basis von Freenet warnt nämlich die Stiftung Warentest. Du kannst zwar unbegrenzt surfen, aber eben nur mit 5 Mbit/s. Das reicht gerade so fürs Browsen, aber für Streaming oder Zocken? Eher nicht.

Somit ist klar: Wer viel surft und clever vergleicht, kann kräftig sparen. Ob günstiger Nachladetarif oder echte Flat – der passende Vertrag hängt vom eigenen Nutzungsverhalten ab.