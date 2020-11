Aldi, Lidl, Netto und Co. müssen sich auf etwas gefasst machen: Diese Kette will jetzt nach Deutschland kommen

Die Konkurrenz schläft nicht! Jetzt müssen sich Aldi, Lidl, Netto und Co. auf etwas gefasst machen.

Ein Leben ohne Lebensmittelgeschäfte ist heutzutage gar nicht vorstellbar. Doch jetzt bekommen Aldi, Lidl, Netto und Co. Konkurrenz – auf digitale Art und Weise.

Aldi, Lidl, Netto und Co.: Neue Kette macht den Discountern Konkurrenz

Nicht rausgehen, sondern zu Hause bleiben. Seit Monaten ist die Bevölkerung aufgrund der andauernden Pandemie aufgefordert, die Mitmenschen und sich zu schützen und somit Treffen zu vermeiden. Diese Strategie kurbelt wiederum den Online-Handel an, noch mehr als bereits zuvor. Unter anderem das Unternehmen „Amazon“ hat von Corona durch seinen Online-Shop schon sehr profitiert und konnte den Umsatz deutlich steigern. Nun wollen auch andere Anbieter am Online-Handel teilhaben.

Deswegen kommt die Lebensmittel-Konkurrenz aus Tschechien coronabedingt früher als geplant. Das neue Konzept soll schon bald in die Tat umgesetzt werden.

Aldi, Lidl, Netto und Co.: Konkurrent startet bald mit neuem Konzept

Lieferdienste sind seit den vergangenen Monaten gefragter denn je. Das weiß auch der tschechische Gigant Rohlik, der sich in Deutschland „Knuspr“ nennt, und kommt deshalb früher nach Deutschland.

Sein Ziel: den digitalen Lebensmittelmarkt erobern.

Sein Konzept: Lebensmittel online bestellen und, nach Angaben des Unternehmens, innerhalb von drei Stunden nach Hause liefern lassen.

Es soll für den Verbraucher günstig, regional und hochwertig sein. Auf „Billig-Fleisch“ will der Anbieter verzichten.

Unter dem Namen „Knuspr“ will sich der Anbieter, laut Chip, in München ansiedeln. Ob die Strategie des Gründers Thomas Cupr aufgeht und inwiefern diese tatsächlich umsetzbar ist, darf dann zukünftig auch in Deutschland ausprobiert werden.

