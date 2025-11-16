Kunden wollen Lebkuchen bei Aldi, Lidl & Co. kaufen – doch das klingt gar nicht gut

Sie dürfen in der Advents- und Weihnachtszeit auf keinem Plätzchenteller fehlen: Lebkuchen! Besonders die klassische „Nürnberger“-Variante – mit Oblaten, nussiger Füllung und Schoko-Überzug – erfreut sich in der besinnlichen Zeit großer Beliebtheit.

Entsprechend bieten auch die gängigen Supermärkte und Discounter rund um Aldi, Lidl & Co. reihenweise „Feine Nürnberger Oblaten-Lebkuchen“ an, oftmals auch als preiswerte Eigenmarken-Variante.

Im Rahmen der WDR-Sendung „Markt“ haben Experten einige Supermarkt-Lebkuchen getestet – und das Ergebnis dürfte einigen Verbrauchern nicht besonders gut gefallen.

Lebkuchen von Aldi, Lidl & Co. im Test

Die Jury aus Konditormeisterin Theresa Knipschild und den Patissiers Fabian Scheithe und Liv Schlüter. Sie testen folgende Varianten der „Feinen Nürnberger Oblaten-Lebkuchen“ aus deutschen Supermärkten und Discountern:

Aldi-Eigenmarke „Wintertraum“, 200 Gramm (2,29 Euro)

Lidl-Eigenmarke „Favorina“, 200 Gram (2,33 Euro)

Edeka-Eigenmarke „Gut & Günstig“, 200 Gramm (2,49 Euro)

Rewe-Eigenmarke „Rewe Bio“, 200 Gramm (4,99 Euro)

Markenprodukt „Weiss“, 200 Gramm (3,29 Euro)

Markenprodukt „Wicklein Meistersinger“, 200 Gramm (3,99 Euro)

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Und ausgerechnet die beiden billigsten Varianten – die Eigenmarken von Aldi und Lidl – kommen bei den Testern alles andere als gut an.

„Den esse ich nicht weiter“

Als sie den Aldi-Lebkuchen aufbrechen, sind sie bereits ernüchtert. „Richtig trocken, das sieht man schon“, reagiert Knipschild auf die krümelige Konsistenz des Produkts. Patissier Scheithe wird nach einem Biss noch deutlicher: „Der ist so trocken. Den esse ich nicht weiter.“

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch die Lidl-Variante kann nicht viel mehr punkten. Trotz eines soliden Walnuss-Aromas mangelt es dem Discounter-Lebkuchen an Schokoladengeschmack. Scheithes Fazit ist wenig wohlwollend: „Der ist auf jeden Fall sehr trocken und dann hinten raus so leicht undefinierbar.“

Bei den Supermärkten sieht es etwas besser aus. Edekas „Gut & Günstig“-Lebkuchen kommt feuchter und fruchtiger daher. Und der teuerste Lebkuchen im Test – der von „Rewe Bio“ – überzeugt die Jury mit seinen intensiven Gewürzen. Das Markenprodukt von „Weiss“ (gehört zum Weltmarktführer Lambertz) kommt bei den Testern am besten an.

Überraschend: Die Lebkuchen von „Wicklein“ – immerhin Deutschlands ältester originaler Nürnberger-Lebkuchen-Hersteller – können die Jury kaum überzeugen. „Wirklich unangenehm zu essen“, meint Scheithe. „Man schmeckt eigentlich nur diesen Karamell-Zucker-Sirup.“