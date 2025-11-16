Kunden wollen Lebkuchen bei Aldi, Lidl & Co. kaufen – doch das klingt gar nicht gut

Sie dürfen in der Advents- und Weihnachtszeit auf keinem Plätzchenteller fehlen: Lebkuchen! Besonders die klassische „Nürnberger“-Variante – mit Oblaten, nussiger Füllung und Schoko-Überzug – erfreut sich in der besinnlichen Zeit großer Beliebtheit.
Entsprechend bieten auch die gängigen Supermärkte und Discounter rund um Aldi, Lidl & Co. reihenweise „Feine Nürnberger Oblaten-Lebkuchen“ an, oftmals auch als preiswerte Eigenmarken-Variante.
Im Rahmen der WDR-Sendung „Markt“ haben Experten einige Supermarkt-Lebkuchen getestet – und das Ergebnis dürfte einigen Verbrauchern nicht besonders gut gefallen.
Lebkuchen von Aldi, Lidl & Co. im Test
Die Jury aus Konditormeisterin Theresa Knipschild und den Patissiers Fabian Scheithe und Liv Schlüter. Sie testen folgende Varianten der „Feinen Nürnberger Oblaten-Lebkuchen“ aus deutschen Supermärkten und Discountern:
- Aldi-Eigenmarke „Wintertraum“, 200 Gramm (2,29 Euro)
- Lidl-Eigenmarke „Favorina“, 200 Gram (2,33 Euro)
- Edeka-Eigenmarke „Gut & Günstig“, 200 Gramm (2,49 Euro)
- Rewe-Eigenmarke „Rewe Bio“, 200 Gramm (4,99 Euro)
- Markenprodukt „Weiss“, 200 Gramm (3,29 Euro)
- Markenprodukt „Wicklein Meistersinger“, 200 Gramm (3,99 Euro)
Und ausgerechnet die beiden billigsten Varianten – die Eigenmarken von Aldi und Lidl – kommen bei den Testern alles andere als gut an.
„Den esse ich nicht weiter“
Als sie den Aldi-Lebkuchen aufbrechen, sind sie bereits ernüchtert. „Richtig trocken, das sieht man schon“, reagiert Knipschild auf die krümelige Konsistenz des Produkts. Patissier Scheithe wird nach einem Biss noch deutlicher: „Der ist so trocken. Den esse ich nicht weiter.“
Auch die Lidl-Variante kann nicht viel mehr punkten. Trotz eines soliden Walnuss-Aromas mangelt es dem Discounter-Lebkuchen an Schokoladengeschmack. Scheithes Fazit ist wenig wohlwollend: „Der ist auf jeden Fall sehr trocken und dann hinten raus so leicht undefinierbar.“
Bei den Supermärkten sieht es etwas besser aus. Edekas „Gut & Günstig“-Lebkuchen kommt feuchter und fruchtiger daher. Und der teuerste Lebkuchen im Test – der von „Rewe Bio“ – überzeugt die Jury mit seinen intensiven Gewürzen. Das Markenprodukt von „Weiss“ (gehört zum Weltmarktführer Lambertz) kommt bei den Testern am besten an.
Überraschend: Die Lebkuchen von „Wicklein“ – immerhin Deutschlands ältester originaler Nürnberger-Lebkuchen-Hersteller – können die Jury kaum überzeugen. „Wirklich unangenehm zu essen“, meint Scheithe. „Man schmeckt eigentlich nur diesen Karamell-Zucker-Sirup.“