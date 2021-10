Aldi, Lidl, Kaufland und Co.: Corona-Hammer! Droht DIESE Regel bald überall beim Einkauf?

Corona-Hammer bei Aldi, Lidl, Kaufland und Co.! Welche Regel wohlmöglich beim Einkaufen schon bald gelten könnte, dürfte Ungeimpften so gar nicht gefallen.

Seit dem 11. Oktober muss der Corona-Test aus der eigenen Tasche gezahlt werden – mit wenigen Ausnahmen. Doch für Ungeimpfte könnte es noch dicker kommen. In Hessen dürfen Einzelhändler bereits selbst über eine 2G-Regel entscheiden. Könnte diese Maßnahme schon bald auch bei Aldi, Lidl, Kaufland und Co. gelten?

Aldi, Lidl, Kaufland und Co.: Gelten schon bald wohlmöglich neue Corona-Regeln beim Einkaufen? (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Wassilis Aswestopoulos

Aldi, Lidl, Kaufland und Co.: 2G-Regel beim Einkaufen?

Vom bundesweiten Lockdown waren Geschäfte des täglichen Bedarfs ausgeschlossen. Dazu zählen beispielsweise Drogerien und Supermärkte. Welche Regeln im Einzelhandel gelten, dafür sind die jeweiligen Bundesländer selbst verantwortlich.

Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, dürfen in Hessen Einzelhändler in Zukunft selbst entscheiden, ob sie ungeimpfte Kunden in ihren Laden lassen. So hat es das Verwaltungsgericht in Frankfurt beschlossen. Klägerin ist eine Händlerin von Grills und Grillzubehör.

Aldi, Lidl, Kaufland und Co.: Wirkt sich neues Urteil auch auf Supermärkte aus?

Das Gericht erlaubte der Klägerin in Zukunft nur noch Menschen in ihr Geschäft zu lassen, die gegen das Corona-Virus entweder geimpft oder davon genesen sind. Allen anderen Menschen darf sie den Zutritt verwehren. Dafür gibt es dort keine Maskenpflicht mehr. Außerdem fallen die Abstandsregel und die Kapazitätsbeschränkung weg.

Kommt die 2G-Regel für Supermärkte? Foto: imago / xBenediktxBrueggenthiesx.jpg

Die Corona-Schutzverordnung in Hessen sieht grundsätzlich die Möglichkeit einer 2G-Regel vor. Doch der Einzelhandel war davon bislang immer ausgeschlossen. Angewendet werden konnte die Regel hingegen beispielsweise in Hotels, Restaurants, Diskotheken und Fitnessstudios.

Aldi, Lidl, Kaufland und Co.: Klägerin sah sich eingeschränkt

Die Klägerin aus Hessen sah sich dadurch in ihrer unternehmerischen Freiheit eingeschränkt. Und das Gericht gab ihr Recht und äußerte „erhebliche rechtliche Bedenken gegen den Ausschluss von Verkaufsstätten von der sogenannten 2G-Regelung“. Die Regel wurde gekippt.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) begrüßt diese Entscheidung. „Das Urteil lässt den Händlern die Wahl, ob sie eine 2G-Regelung anwenden wollen oder eben nicht“, wird HDE-Geschäftsführer Stefan Genth von der „Welt“ zitiert.

Aldi, Lidl, Kaufland und Co.: Corona-Lage vor Ort ist entscheidend bei 2G

Mit einer Umsetzung der strengeren Corona-Maßnahmen in ganz Deutschland sei nicht zu rechnen. Ob bei Aldi, Lidl, Kaufland und Co. tatsächlich bald strengere Maßnahmen drohen, wird sich laut der „“ nach der Corona-Lage vor Ort zeigen. (cf)