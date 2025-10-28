Es nimmt kein Ende! Nach Lidl-Nachricht muss Aldi sofort handeln

Es geht einfach immer weiter!
Bei der Butter hat man es bereits gesehen: Lidl senkte die Preise für seine Eigenmarken-Produkte ab – Stunden später zog Aldi nach und machte das selbe mit seinen Butter-Eigenmarken (>> wir berichteten).
Und jetzt wiederholt sich offenbar das selbe Vorgehen wieder beim Kaffee…
Es dauert nur wenige Stunden, bis Aldi reagiert
Ganz stolz verkündete Lidl am Donnerstag (23. Oktober), dass man zahlreiche Eigenmarken-Produkte im Kaffee-Segment von nun an billiger verkaufen wird. Grund dafür seien gesunkene Rohstoffpreise. Dabei verringert sich der Kilopreis pro Kaffeesorte im Schnitt um 1 Euro (>> hier mehr erfahren).
Doch es dauerte nur wenige Stunden, bis die Presseabteilung von Aldi nachzog – und verkündete, dass auch die Kaffee-Preise bei der Discounter-Eigenmarke Barissimo bei Aldi Nord und Aldi Süd billiger werden.
Im Detail geht es um folgende Produkte, die dauerhaft im Preis gesenkt werden sollen:
- BARISSIMO Caffè Crema & Aroma ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro statt 13,99 Euro (- 1 Euro)
- BARISSIMO Espresso Cremoso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro statt 13,99 Euro (- 1 Euro)
- BARISSIMO Caffè Crema Dolce ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro statt 13,99 Euro (- 1 Euro)
- BARISSIMO Caffè Gustoso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 11,99 Euro statt 12,99 Euro (- 1 Euro)
- BARISSIMO Espresso Classico ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 11,99 Euro statt 12,99 Euro (- 1 Euro)
- BARISSIMO Caffè Crema Classico ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro statt 13,99 Euro (- 1 Euro, nur bei ALDI SÜD)
- BARISSIMO Barista Special Edition ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro statt 13,99 Euro (- 1 Euro, nur bei ALDI SÜD)
- BARISSIMO Gold entkoffeiniert Mahlkaffee, 500 Gramm, für 6,49 Euro statt 6,99 Euro (- 0,50 Euro)
- BARISSIMO Gold Mahlkaffee, 500 Gramm, für 6,49 Euro statt 6,99 Euro (- 0,50 Euro)
- BARISSIMO Mild & Harmonisch Mahlkaffee, 500 Gramm, für 6,49 Euro statt 6,99 Euro (- 0,50 Euro)
- BARISSIMO Classic Intenso Mahlkaffee, 500 Gramm, für 5,49 Euro statt 5,99 Euro (- 0,50 Euro, nur bei ALDI SÜD)
- BARISSIMO Mahlkaffee Classic, 500 Gramm, für 5,49 Euro statt 5,99 Euro (- 0,50 Euro)
„Kaffeetrinken gehört zu den liebsten Alltagsritualen der Deutschen“, erklärt Aldi in seiner Pressemitteilung. „Umso wichtiger ist es, dass es für alle leistbar bleibt.“