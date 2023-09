Aldi, Lidl und Co.: Kunden plötzlich auf 180 – schuld ist dieses Phänomen in den Filialen

Auf einmal regen viele Kunden von Aldi, Lidl und anderen Discountern sowie Supermärkten sich über ein Phänomen auf, das sie jahrzehntelang kommentarlos hingenommen hatten. Was war passiert?

Egal ob es sich um Discounter wie Aldi und Lidl handelt oder um Supermarkt-Ketten wie Edeka und Rewe – seit Ewigkeiten sind Kunden in den Filialen die langen Kühlregale gewohnt. In den Regalen bieten die Märkte unter anderem Milchprodukte oder auch Fleisch- und Wurstwaren an. So weit, so normal.

Kunden von Aldi, Lidl und Co. bedient

Bislang boten jene Kühlregale bei den Kunden von Aldi, Lidl und Co. kein Potenzial für Wut und Aufregung. Das sollte sich jedoch in jüngster Vergangenheit ändern. Denn durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die damit verbundene Gas-Krise wird der Energieverbrauch in Deutschland plötzlich zu einem Thema, das heiß diskutiert wird.

Und so gibt es auch unter den Kunden von Einzelhandelsketten wie Aldi, Lidl, Edeka, Rewe und Co. einige Menschen, denen vor allem die offenen Kühlregale ein Dorn im Auge sind. In den sozialen Netzwerken diskutieren einige Kunden seit geraumer Zeit darüber, ob solche offenen Kühlregale noch zeitgemäß sind.

Aldi, Lidl und Co.: Kunden diskutieren

Die Argumentation: Während die ganze Bundesrepublik über Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei Privatpersonen debattiert, lassen Märkte wie Aldi oder Lidl den ganzen Tag ihre offenen Kühlregale laufen. Manche Kunden berichten von ihren Urlauben in anderen europäischen Ländern und erzählen, dass die Kühlregale dort in allen Märkten stets geschlossen seien.

Andere Kunden weisen darauf hin, dass es gerade bei solch stark besuchten Discountern wie Aldi oder Lidl auch unter Energie-Aspekten unter Umständen sogar besser sein könnte, wenn die Kühlregale ständig offen sind als wenn sie von den tausenden Kunden täglich immer wieder geöffnet und geschlossen werden. Auch in Bezug auf die Hygiene könnten offene Kühlregale die sinnvollere Option sein, führen jene Kunden an.