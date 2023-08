Aldi, Lidl und Co.: Kundin erklärt irren Kassen-Trick – fies, aber enorm hilfreich

Dieser Trick wird vermutlich ganz besonders für einige Kunden von Aldi und Lidl sehr hilfreich sein. Es geht um ein Phänomen, das wohl jeder Kunde kennt. Aber der Reihe nach.

Speziell bei Discountern wie Aldi oder Lidl geraten Kunden an der Kasse regelmäßig ins Schwitzen. Der Grund: Die Kassierer scannen die Produkte in einer enormen Geschwindigkeit ab und die Kunden kommen gar nicht mehr hinterher, die einzelnen Produkte in den Einkaufswagen zu packen.

Aldi, Lidl und Co.: Kunden für diesen Trick dankbar

Die Folge: Die Produkte stauen sich auf dem Kassenband an. Häufig müssen Kunden nach der Bezahlung noch viele Produkte in den Einkaufswagen packen, ehe sie die Kasse verlassen können. Das wiederum hält den nachfolgenden Verkehr an der Kasse auf. Und so mancher Kunde wird bei all der Hektik ganz schön nervös.

Seit geraumer Zeit kursiert ein Ratschlag durch die sozialen Medien. Eine Aldi-Kundin hatte diesen Tipp einst veröffentlicht. Seitdem wurde er unzählige Male geteilt und heiß diskutiert.

Auch interessant: Aldi, Lidl und Co. liefern sich große Preiskämpfe – HIER ist es wirklich am günstigsten

Der Ratschlag der Kundin: Man solle zwischen allen gekauften Produkten auf dem Kassenband einen Abstand von etwa zehn Zentimetern lassen. Dadurch bräuchten die Kassierer deutlich länger fürs Scannen der Produkte. Und dies verschaffe dem Kunden wesentlich mehr Zeit.

Kassierer von Aldi und Lidl schalten sich ein

Das klingt zunächst nach einem Trick, der zwar sehr fies ist, aber gleichzeitig auch sehr hilfreich sein könnte. Das Problem an der Sache: In der Diskussion um diesen Ratschlag schalteten sich mittlerweile auch so manche Kassierer von Aldi, Lidl und Co. ein. Sie stellten klar, dass der Trick kaum noch Aussichten auf Erfolg hätte.

Denn sobald Kassierer sehen, dass Kunden ihre Produkte mit gehörigem Abstand zueinander aufs Band legen, reagieren die Kassierer ihrerseits mit einem simplen Trick. Sie lassen das Band laufen und halten alle Produkte mit ihrem Arm unmittelbar vor der Kasse auf. Dadurch stapeln die Produkte sich direkt vor den Kassierern – und der Trick der Aldi-Kundin ist ruiniert.