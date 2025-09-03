Aldi, Lidl und Co.: Kunden wollen Einkaufswagen nehmen – sie trifft sofort der Schlag

Wer in Salzgitter und Umgebung zuletzt oder zeitnah bei Aldi, Lidl und Co. einkaufen geht, der könnte eine unerwartet schlüpfrige Entdeckung machen…

Wer sich einen Einkaufswagen für seinen Besuch bei Aldi, Lidl und Co. sichern will, benötigt meist einen Chip oder eine Münze, um den Wagen aus seinem Sicherheitsschloss zu befreien. Andree aus Salzgitter wollte seinen Mitmenschen dieses Ärgernis ersparen – und kam auf eine ungewöhnliche Idee, wie er unserem Partnerportal „News38“ verriet.

Aldi, Lidl & Co.: Schlüpfrige Einkaufswagen-Idee

Stumpf ist trumpf – viele kennen es nur allzu gut. Man hält sich selbst eigentlich für reif und erwachsen, ertappt sich aber dann dabei, wie man sich über die simpelsten und kindischsten Witze kaputtlacht. Ähnlich dürfte es auch Andree aus Salzgitter ergangen sein, als er beim Thema „Chips in den Einkaufswagen hineinstecken“ direkt an ein anderes und deutlich frivoleres „Hineinstecken“ dachte.

Nachdem das ein oder andere hopfenhaltige Spaßgetränk seine Kreativität angekurbelt hatte, fasste Andree einen Entschluss: Via 3D-Drucker erstellte er direkt 200 Einkaufswagen-Chips auf einen Schlag – allesamt in Penis-Form!

„Alle diese Plastikschwänze sollen perfekt in die Einkaufswagen-Schlitze von Aldi, Lidl und Co. passen. „Wer einen findet und schmunzeln muss, kann ein Like da lassen“, bewirbt Andree seine Idee auf Social Media.

Plastik-Penis statt Einkaufswagen-Chip

Andree plant keinen Verkaufsstand für seine Penis-Chips. Stattdessen will er sie selbst willkürlich bei seinen nächsten Einkaufstrips in den Wagenschlitzen verteilen – in der Hoffnung, dem ein oder anderen Kunden ein unerwartetes Schmunzeln ins Gesicht zu zaubern, und ihnen gleichzeitig das mühsame Chip- oder Münzensuchen zu ersparen.

Weitere Details zu diesem äußerst ungewöhnlichen Projekt verrät Andree im Gespräch mit unserem Partnerportal „News38.de“ <<<