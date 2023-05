Aldi, Lidl und Co.: Nur Insider wissen es – an diesen Tagen lohnt der Einkauf sich am meisten

Die horrenden Lebensmittelpreise bereiten vielen Verbrauchern derzeit Kopfschmerzen. Wer soll das noch bezahlen? Eine Frage, die sich derzeit so einige Kunden von Aldi, Lidl und Co. stellen. Doch es gibt Tipps, wie du an der Supermarkt- und Discounterkasse ordentlich sparen kannst.

Egal ob Gemüse, Sonnenblumenöl oder Butter: Es gibt eigentlich kaum noch ein Produkt aus dem Sortiment von Aldi, Lidl und Co., welches in den vergangenen Monaten nicht mit absoluten Horror-Preisen auf sich aufmerksam machte.

Aldi, Lidl und Co.: Wochenende eignet sich besonders gut zum einkaufen

Vor allem der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehenden Lieferprobleme und die Rohstoffkrise sind dafür verantwortlich, dass du tiefer in die Tasche greifen musst. Natürlich wollen Verbraucher jetzt alles unternehmen, um irgendwie Geld zu sparen.

Und es gibt tatsächlich Tage, an denen sich der Einkauf mehr lohnt: Besonders am Wochenende sollen Kunden in den Supermärkten mit Rabatten angelockt werden. Lebensmittel, Fleischprodukte und Drogerie-Artikel sind am Ende der Woche günstiger.

Aldi, Lidl und Co.: Der frühe Vogel fängt den Wurm

Auch das Non-Food-Sortiment wird in vielen Märkten aufgestockt und soll dich so zum Einkaufen anregen. Wenn du das so richtig auskosten möchtest, solltest du dich schon morgens in die Filiale begeben. So vermeidest du einen großen Ansturm in den späteren Stunden.

