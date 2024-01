Aldi, Lidl, Edeka, Rewe: Mit Karte bezahlt? Dann musst du sofort dein Konto checken

Hast du am 23. Dezember bei Aldi, Lidl, Edeka, Rewe oder anderen Märkten mit Karte gezahlt? Dann solltest du unbedingt dein Bankkonto überprüfen. Denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du gleich doppelt zur Kasse gebeten wurdest.

Ausgerechnet am Tag vor Heiligabend gab es für tausende Kunden in ganz Deutschland eine vorgezogene Bescherung der weniger schönen Art. Wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, kam es zu einem Systemfehlers des Zahlungsanbieters Payone. Dieser kommt in vielen Filialen von Aldi, Lidl, Edeka, Rewe, dm und Rossmann zum Einsatz.

Aldi, Lidl, Edeka, Rewe: Kreditkarten-Panne!

„Aufgrund einer technischen Störung in unserem System kam es am Samstag, den 23. Dezember, bei einem Teil der durchgeführten Visa-Transaktionen zu einer doppelten Verarbeitung“, teilte Payone mit. Die Folge: Den betroffenen Kunden wurde der Kaufbetrag doppelt abgebucht.

Betroffen waren Kunden von Sparkassen sowie ING, Commerzbank, Volksbanken, Deutsche Bank oder auch DKB. Viele von ihnen bemerkten den Fehler erst nach Weihnachten und fielen vom Glauben ab. Das Brisante: Wegen der drei aufeinander folgenden Feiertage hatten viele Menschen am 23. Dezember einen besonders großen Einkauf getätigt. Dass sie die dabei ohnehin schon sehr hohe Summe dann auch noch doppelt zahlen mussten, sorgte für reichlich Frust.

Aldi, Lidl, Edeka, Rewe: Kunden müssen aufpassen

Immerhin: Die betroffenen Kunden von Aldi, Lidl, Edeka, Rewe und Co. müssen sich im Nachhinein um nichts kümmern. Die zweite Abhebung wird storniert, und das Geld wird ihnen zurückerstattet.

Verbraucherschützer machen an dieser Stelle gern erneut darauf aufmerksam, dass Kunden nach Bezahlung mit der Karte stets ihre Bankkonten prüfen sollten. Denn ein Fehler wie der vom 23. Dezember ist keine Ausnahme. Solche Komplikationen bei Abbuchungen können immer wieder entstehen. Wer dies nicht auf seinem eigenen Konto überprüft, läuft Gefahr, dass solche Fehler unentdeckt bleiben.