Aldi Süd expandierte 1968 zum ersten Mal ins Ausland. In Österreich heißen die Filialen des Unternehmens Hofer.

Warum Aldi in Österreich Hofer heißt

Aldi, Lidl, Edeka und Co.: Löst sich DIESES Problem bald für immer in Luft auf?

Wer regelmäßig bei Aldi, Lidl, Edeka und Co. einkauft, kommt nicht um ihn herum: den Einkaufswagen. Gerade jetzt während der Corona-Pandemie sind wir sogar in vielen Filialen dazu verpflichtet, einen Wagen oder Korb mitreinzunehmen – zwecks Zählung.

Doch nicht immer haben Kunden von Aldi, Lidl, Edeka und Co. einen Chip oder eine Münze bereit, um den Einkaufswagen vom Schloss zu lösen. Dieses Problem könnte sich aber bald in Luft auslösen.

Bei Aldi, Lidl, Edeka und Co. brauchst du vielleicht bald keine Münze mehr, sondern dein Smartphone. (Symbolbild) Foto: IMAGO/ MASKOT

Wenn die „chip.de“ berichtet, arbeitet Hersteller Wanzl seit Jahren an einem digitalen Einkaufswagen, genannt Smart Trolley. So sollen die Kunden das Shopping-Gefährt ganz einfach per Smartphone entriegeln können. Münzen und Chips sind dann überflüssig.

Aldi, Lidl, Edeka und Co.: Kunden brauchen eine App

Dafür müssen sich Kunden von Aldi, Lidl, Edeka und Co. nur die App des Supermarktes oder Discounters herunterladen. Per NFC oder Bluetooth kann dann der Einkaufswagen entsperrt werden.

------------

Die Geschichte des Einkaufswagens:

Zum ersten Mal wurde der Einkaufswagen 1937 in den USA genutzt.

Damals bot Sylvan Goldman einen Wagen in einem Humpty-Dumpty-Supermarkt in Oklahoma City den Kunden an

1940 meldete er das Patent dafür an

Sechs Jahre später erfand Orla E. Watson den heutigen Einkaufswagen, den man ineinanderschieben kann

Aber erst 1948 kam der praktische Einkaufshelfer nach Deutschland

Zuerst konnte man lediglich zwei Körbe in ein Gestell hängen

Rudolf Wanzl entwickelte den Einkaufswagen weiter

1950 gab es dann in Deutschland auch Einkaufswagen mit einem festen Korb

Noch heute werden die meisten Einkaufswagen von Wanzl bezogen

------------

Von Wanzl stammen sowohl der Einkaufswagen selbst als auch die benötigte Software. Sie soll sich bei jeder Filiale integrieren lassen.

Aldi, Lidl, Edeka und Co.: Smart Trolley wohl erst in einigen Jahren

Die klassischen Wagen mit Münzschloss soll es dennoch weiterhin geben. Gerade ältere Menschen, die kein Smartphone besitzen, würden sonst mit der neuen Technik nicht zurechtkommen.

----------

Top-News:

Lidl: Achtung! Wenn du diese Email erhältst, musst du sie SOFORT löschen – es könnte teuer werden

Netto, Rewe, Edeka: Rückruf! Dieses Tiefkühlprodukt solltest du unbedingt entsorgen – es könnte gefährlich sein

Aldi-Kunde entdeckt kleines Symbol auf Schokolade und ist verwirrt – er stellt sich DIESE Frage

----------

„Wir wollen mit Testphasen erste Markterfahrungen sammeln und schauen, wie das insgesamt ankommt“, erklärt ein Mitarbeiter.

Wanzl ist sich sicher, dass es noch ein paar Jahre dauern wird, bis der Smart Trolley überall bei Aldi, Lidl, Edeka und Co. zu finden ist. Die hohen Kosten könnten Händler noch abschrecken, so „chip.de“. (ldi)

+++ Edeka: Filiale richtet wichtige Botschaft an seine Kunden – „Wir möchten euch um Verständnis bitten“ +++

Ebenfalls interessant: Aldi warnt jetzt vor diesem Trick, den einige Kunden nutzen, wenn sie keine Münze für den Einkaufswagen haben. Hier liest du mehr <<<