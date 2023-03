Aldi, Edeka, Lidl und Co: Kundin zeigt mit Video Auswirkungen von Inflation – „Katastrophe“

Wer bei Aldi, Edeka, Lidl und Co. in den letzten zwei Jahren einkaufen ging, der stieß unweigerlich auf diese beiden Themen: Hamstern und Inflation. Ersteres war während Corona und zu Beginn des Ukraine-Krieges präsent, Letzteres ist heute das bestimmende Thema.

Alle Menschen in Deutschland sind von der Inflation betroffen. Einkäufe bei Aldi, Edeka, Lidl und Co. schlagen schnell ins Kontor. Ein Video veranschaulicht nun deutlich, wie sich die Preise in Deutschland entwickelt haben.

Aldi, Edeka, Lidl und Co: Einkaufen wird immer teurer

Auch der Februar brachte keine Besserung. Wer gehofft hatte, dass die Inflationsrate langsam abebbt, der wird gewaltig enttäuscht. Mit 8,7 Prozent verharrte sie auch im jüngst abgelaufenen Monat auf hohem Niveau, teilte das statistische Bundesamt mit.

Es ist also noch keine Ende der üblen Preissteigungen in Sicht. Egal ob Gurken, Käse oder Brot – bei so ziemlich allen Produkten muss der Verbraucher bei Aldi, Edeka, Lidl und Co. seit geraumer Zeit draufzahlen. Wie sich die Preise innerhalb eines Jahres verändert haben, zeigt nun ein Tiktok-Video.

Tiktok-Video geht viral

Bereits über vier Millionen Menschen haben das Video von Tiktok-Nutzerin „Gamze’s Platter World“ gesehen. Dass Zuschauer das Thema Inflation sehr beschäftigt, zeigen auch über 5.000 Kommentare. Doch was ist zu sehen.

Das Video zeigt, wie die Influencerin zu zwei verschiedenen Zeitpunkten die exakt gleichen Dinge kauft – nach eigenen Angaben im Februar 2022 und eben jetzt im Februar 2023. Das Ergebnis? Überall sind die Preissteigerungen zu sehen.

Toast kostet bei Aldi, Edeka, Lidl und Co. 1,40 Euro statt 99 Cent. Gurken, das aktuell heißeste Thema, muss man sich derzeit bis zu 1,99 Euro kosten lassen. Im weiteren Verlauf kreiert sie ein Essen aus Sandwiches mit Pommes. Endvergleich: Im Vergleich zu 8,21 Euro kostet das gleiche Essen durch Inflation nun 15,87 Euro.

Aldi, Edeka, Lidl und Co: Ende der Inflation?

Die Kommentare sprechen für sich. „Katastrophe, nur da macht kein Politiker was gegen…“, schreibt einer. „Gurken kosten jetzt einfach mehr als meine Miete“, spottet ein anderer.

Allerdings gibt es Hoffnung auf Verbesserung. Laut Experten könnte die Inflation im März endlich zurückgehen. Das wäre für alle, die bei Aldi, Edeka, Lidl und Co. einkaufen, ein Segen.