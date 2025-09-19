Krebs durch Sonnencreme? Kunden von Aldi, Lidl, dm & Co. horchen auf – „Solltest du meiden“

Es gibt nicht viele Dinge in den sozialen Medien, um die sich so viele Mythen ranken wie um dieses Produkt, das in allen Supermärkten und Discountern wie Aldi, Lidl & dm & Co. erhältlich ist. Doch aufgepasst! Hier geht es nicht um ein bisschen Geplapper irgendwelcher Influencer, sondern knallhart um deine Gesundheit.

Die Rede ist von Sonnencreme. Wenn Kunden von Aldi, Lidl & dm & Co. in den sozialen Medien unterwegs sind, stellen sie sich am Ende womöglich folgende Frage: Krebs durch Sonnencreme? Oder Krebs, wenn du keine Sonnencreme benutzt? In unserer Reihe „DER WESTEN klärt auf“ geht der bekannte Verbraucherschützer Ron Perduss dieser Frage nach.

Sonnencreme von Aldi, Lidl, dm & Co. – sollten Kunden zugreifen?

Was ist dran an diesem Krebs-Mythos, der immer wieder bei Social Media aufkommt? Kann Sonnenschutzmittel tatsächlich Krebs auslösen? Ein bisschen Wahrheit steckt tatsächlich in dieser Behauptung. Octocrylen heißt ein Stoff, der sich in manchen Cremes befindet und mit der Zeit in Benzophenon umwandelt. „Und der Stoff wiederum steht im Verdacht, Krebs zu erregen“, betont Ron Perduss. Doch Vorsicht: Es gibt keinen Grund zur Panik. Kunden können weiterhin bei Aldi, Lidl & dm & Co. Sonnencreme kaufen. Sie sollten nur ein paar Dinge beachten.

In einer aktuellen Untersuchung von Stiftung Warentest wurde Octocrylen tatsächlich in einigen Produkten gefunden. Aber Ron Perduss beruhigt die Kunden: „Die meisten Sonnenschutzmittel sind okay.“ Zu den vielen mit „sehr gut“ ausgezeichneten Produkten gehörten nämlich auch Sonnencremes von Aldi, Lidl und dm. Wer zum Testsieger gekürt wurde, das verrät Ron Perduss in dem Video, das hier im Artikel eingebaut ist.

Sonnencreme mit Octocrylen besser meiden

Grundsätzlich hat der Verbraucherschutz-Experte diesen Tipp: „Achte auf Octocrylen bei den Inhaltsstoffen. Diese Sonnenmittel solltest du meiden.“

Im Zusammenhang mit der Sonnencreme-Diskussion ist auch von einem anderen Stoff immer wieder die Rede. Um Astaxanthin hat sich ein regelrechter Hype entwickelt. Denn auch in diesem Fall mischen Influencer in den sozialen Medien kräftig mit. Angeblich soll Astaxanthin herkömmliche Sonnencremes überflüssig machen. Doch was kann der Farbstoff, der beispielsweise in Algen vorkommt, wirklich? Ron Perduss hat sich damit auseinandergesetzt. Hier liest du die Einzelheiten.

