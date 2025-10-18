„Tropfen auf dem heißen Stein“ – Preis-Beben bei Aldi, Lidl und Co.?

Ein Wocheneinkauf für eine Familie geht ganz schnell mal in den dreistelligen Bereich – auch bei Discountern wie Aldi, Lidl und Co. Die Inflation macht sich allen voran in den Supermärkten bemerkbar.

Verbraucherschützer richten sich nun aktiv gegen Aldi, Lidl und Co., wie die „WAZ“ berichtet. Demnach fordern sie die Discounter auf, die Preise massiv herunterzuschrauben. Doch ist das realistisch?

Verbraucherschützer fordern Aldi, Lidl & Co. zu Preissenkung auf

Viele Lebensmittel werden immer teurer, die Rohstoffpreise fallen jedoch. Das kritisieren Verbraucherschützer nun scharf. Sie wollen, dass die Lebensmittelpreise rasch und deutlich fallen.

„Die Rohstoffmärkte entspannen sich. Wir sehen bei Kakao oder Kartoffeln einen Verfall der Preise, Weizen und Zucker sind deutlich günstiger geworden. Das gilt für fast alle Produkte außer Kaffee. Da stellt sich uns die Frage, warum jetzt nicht die Preise gesenkt werden“, sagte Armin Valet, Lebensmittelexperte der Verbraucherzentrale Hamburg, gegenüber der „WAZ„.

++ Billig-Mobilfunkangebote von Aldi, Lidl und Netto im Vergleich – Test zeigt es deutlich ++

Valet kritisierte deutlich, dass die zurückliegenden Preissteigerungen wie auch die aktuellen Angebots-Kampagnen von Lidl und Aldi nicht transparent seien. „Die groß angekündigten Preissenkungen bringen Verbrauchern am Ende oft nur wenige Cent. Das ist nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein und ganz sicher keine tatsächliche Entlastung der Haushalte“, so Valet weiter.

Unfassbare Preissteigung erdrückt Kunden

Faktoren wie die Corona-Pandemie und der russische Angriffskrieg haben die Inflation enorm beschleunigt und die Preise der Lebensmittel in Deutschland in die Höhe getrieben. Laut des Bundesamtes seien Lebensmittel seit 2020 um rund 35 Prozent teurer geworden – eine unfassbare Zahl!

Weitere News:

„Für Haushalte mit begrenztem Budget sind die Teuerungen bei Lebensmitteln eine große Belastung, die bis heute anhält“, so Valet gegenüber der „WAZ“. Schon Anfang des Jahres kündigten Aldi, Lidl und Co. gewisse Preissenkungen an. Der Verbraucherschutz reichte dennoch Klage ein, da diese nicht überprüft werden könnten.

Weitere Infos und Zitate findest Du bei der „WAZ„.