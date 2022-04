Zahlen, Daten, Fakten: Wo ist es günstiger? Wer ist größer? Welcher Discounter steht in der Kritik?

Aldi, Lidl und Co: Hiobsbotschaft vor Ostern – Kunden müssen sich DARAUF einstellen

Bei Discountern wie Aldi, Lidl und Co. müssen Kunden im Moment tiefer in die Tasche greifen.

Die Preiserhöhungen bei Aldi, Lidl und Co. sind kaum mehr zu übersehen. Ausgerechnet an Ostern gibt es nun eine gute und eine schlechte Nachricht für ein beliebtes Produkt.

Aldi, Lidl und Co: Preis steigt bei einem weiteren Produkt

Die geplanten erhöhten Kosten von Fleisch- und Milchprodukten sind mittlerweile keine Neuigkeiten mehr. Auch der Preis des kaum vorhandenen Sonnenblumenöls ist aufgrund der rapiden Nachfrage rasant gestiegen. Nun wird bei einem weiteren Produkt der Preis angezogen, wie „In Franken“ berichtet.

-------------------------------------------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen in Essen und Mülheim

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Alle weltweiten Filialen sind den beiden Unternehmen mit Sitz in den Ruhrgebietsstädten zugeordnet

-------------------------------------------------------------

Kurz vor Ostern müssen Aldi, Lidl und Co die Preise einer beliebten Produktreihe anziehen. Die Preiserhöhung hat mehrere Hintergründe. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

++++ Aldi, Lidl & Co.: Trotz Inflation weiter billig beim Discounter einkaufen? Experte wagt Prognose ++++

Aldi, Lidl und Co: (Schoko)Ostereier werden teurer

Diesmal hat es die beliebten bunten Ostereier erwischt. Sowohl für Schoko-Eier als auch für die gekochten und gefärbten Eier müssen Verbraucher nun etwas tiefer in die Tasche greifen.

Die Erhöhung hat dabei mehrere Gründe, wie „In Franken“ schreibt. Zum einen sind es auch hier die steigenden Energie- und Futterpreise. Zum anderen wird die Haltung von Hühnern teurer, da seit dem 1. Januar das Verbot der Tötung von männlichen Küken in Kraft getreten ist.

Ob aus Schokolade oder gekocht und gefärbt: Ostereier sollen bei Aldi, Lidl und Co teurer werden. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Annette Riedl

-------------------------------------------------------------

Mehr Aldi, Lidl und Co-Themen:

Aldi und Lidl: Soll diese verwirrende Neuerung höhere Preise verschleiern?

Aldi, Lidl, und Co.: Pünktlich zur Grillsaison – HIER heben die Discounter heimlich den Preis an

Aldi, Lidl und Co: Neue Corona-Regeln ab April – Fällt die Maskenpflicht im Supermarkt?

-------------------------------------------------------------

Aldi, Lidl und Co: Genug Ei für alle!

„Durch das rein nationale Verbot sind die vielen kleineren Brütereien in Deutschland massiv betroffen“, äußerte ein Sprecher der Deutschen Geflügelwirtschaft in Berlin gegenüber „In Franken“. „Durch die deutlich höheren Erzeugungskosten für Küken und Junghennen können diese nicht mehr eine wirtschaftlich tragfähige Geschäftstätigkeit ausüben.“

++++ Aldi, Lidl und Co.: DIESES Produkt wird schon bald äußerst beliebt sein – doch Kunden sollten aufpassen! ++++

Aber es gibt auch gute Neuigkeiten: Die beliebten Eier werden zwar teurer, es wird aber keinen Mangel geben. Es sind also genug Eier für alle da! (ali)