Kunden rennen Aldi Süd die Türen ein – Lidl wird blass vor Neid

Aldi gegen Lidl – das ewige Duell der beiden größten Discounterketten in Deutschland. Beide Lebensmittelgiganten stehen seit eh und je für Qualitätsprodukte zu einem überschaubaren Preis als bei anderen Supermarktketten.

Doch in den vergangenen Jahre ist die Meinung der Kunden über die beiden Discounter immer weiter auseinander gegangen. Bei einer Kundenumfrage spielen die niedrigen Preise zwar weiterhin eine wichtige Rolle, doch Aldi punktet auch in vielen anderen Kategorien.

Aldi sahnt bei Kundenumfrage mächtig ab

Qualität, Auswahl und Schnelligkeit – das sind laut des aktuellen „Kundenmonitors Deutschland 2025“ die Faktoren, mit denen Aldi am meisten überzeugen kann. Mehr als 4.100 Verbraucher sind zu ihren Lieblingsdiscountern befragt worden. Und das Ergebnis? Das ist eindeutig!

Aldi Süd ist aktueller Spitzenreiter – mit einer Wertung von 1,96. Im Schnitt erreichen die deutschen Discounter einen Wert von 2,07, Aldi kann dies also übertrumpfen. Die Skala reicht von 1 für „vollkommen zufrieden“ bis 5 „unzufrieden“, wie der „Kundenmonitor Deutschland 2025“ angibt.

++ Aldi-Kunde kauft Alkohol – beim Bezahlen an der SB-Kasse fällt er aus allen Wolken ++

Kunden loben vor allem die Qualität der Eigenmarken sowie deren große Auswahl, das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Schnelligkeit an der Kasse und auch mit dem Angebot an Nonfood-Artikeln sowie vegetarischen und veganen Alternativen kann der Discounter punkten.

Lidl belegt Platz zwei

Während Aldi auf dem Platz an der Sonne thront, folgt Lidl mit einer Wertung von 1,98 auf Platz zwei. Der Discounter belegt den Spitzenplatz in Bereichen wie Qualität bei Obst, Gemüse, Fleisch und Wurst, bei der Auswahl an frischen Brot- und Backwaren und bietet eine große Vielfalt bei Sonderangeboten und Aktionen.

Weitere News:

Besonders spannend: Die Kundenumfrage zeigt auch, dass Mitarbeiter von Aldi Nord den freundlichsten und hilfsbereitesten Eindruck machen. In dieser Hinsicht punktet der Discounter neben den anderen Faktoren besonders.