Aldi, Lidl und Co. bald HIER zu finden? Kunden würden sich freuen

In vielen Innenstädten ist das gleiche traurige Bild zu sehen: viele Leerstände. Aufgrund von Inflation und Energiekrise müssen viele Geschäfte dicht machen. Große Marken werden oftmals vergebens gesucht.

Doch es besteht Hoffnung, denn bald könnten dafür große Discounter wie Aldi und Lidl die Lücken stopfen. Für Verbraucher würde das große Vorteile haben. Denn dann könnten sie ihren kompletten Einkauf an einem Ort erledigen.

Aldi, Lidl und Co bald auch in der Innenstadt?

Die wirtschaftliche Krise trifft private Verbraucher wie Unternehmen gleichermaßen. Dadurch entsteht jedoch ein Teufelskreislauf. Geschäfte müssen ihre Kosten wieder reinholen und die Ware zu einem deutlich teureren Preis verkaufen. Kunden versuchen dagegen Geld zu sparen und halten sich beim Shoppen zurück. Die bittere Folge: immer mehr Läden müssen schließen. Dadurch klafft eine große Lücke auch in den Großstädten.

+++ Rewe, Aldi und Co. speichern jetzt DIESE Kunden-Daten – „Überfällig“ +++

Doch der freie Raum könnte bald wieder gefüllt werden. Laut „Focus“ überlegen unter anderem die großen Discounter ihre Märkte nun auch vermehrt in den Innenstädten anzusiedeln. „Wo immer es vom Mietpreisniveau her klappt, versuchen die Discounter in die absoluten 1a-Lagen zu kommen“, wird Dirk Wichner, Leiter der Einzelhandelsvermietung Deutschland beim internationalen Maklerkonzern JLL zitiert.

SO stehen die Chancen

Auf Nachfrage von „Focus“ bestätigte Aldi Süd ein solches Vorhaben. Und auch Aldi Nord plane „mehr und mehr Märkte an zentralen städtischen Knotenpunkten“ zu realisieren. Doch die Konkurrenz schläft nicht, denn Erzrivale Lidl steht ebenfalls bereits in den Startlöchern. In München gibt es bereits einige City-Filialen des Discounters. Weitere Städte könnten also folgen. Für Kunden hätte das fast nur Vorteile – vor allem wer ohne Auto unterwegs ist.

Noch mehr News:

Denn dadurch könnte der Wocheneinkauf in einem Umkreis von nur wenigen Metern erledigt werden. Drogerie-Ketten wie Rossmann und dm sind schon lange in den Einkaufsstraßen zuhause. Kosmetik- und Haushaltsutensilien sind somit leicht zu besorgen. Wenn bald auch noch Lebensmittel von Aldi, Lidl und Co. direkt vor der Haustür auf die Kunden warten, erhöht das sicherlich auch den Druck auf die Supermärkte.