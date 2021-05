Aldi: Video macht sich über Stress an der Kasse lustig – Discounter-Reaktion folgt sofort!

An den Aldi-Kassen herrscht oft Hektik. Es soll möglichst schnell gehen, die Kassierer ziehen die Ware auf dem Kassenband im Eiltempo an sich vorbei.

Nun wurde sich in einem Video über den Stress an der Aldi-Kasse lustig gemacht. Und prompt folgte die Discounter-Reaktion.

Aldi: Ein Video stellt den Stress an der Kasse auf witzige Weise dar. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Sven Simon

Aldi: Video macht sich über Stress an der Kasse lustig

In dem TikTok-Video ist ein junger Mann zu sehen, der eine Aldi-Kassiererin nachahmt. Der vielsagende Titel: „Aldi-Mitarbeiter schneller als Ferrari“.

Er zieht mit beiden Händen in irrer Geschwindigkeit Waren an sich vorbei, dann ruft er: „Sie dürfen auch zu Kasse 2 - Sie können, Sie müssen aber nicht.“ Seine Armbewegung unterbricht er kaum, dann reagiert er auch schon auf einen anderen Kunden: „Ob ich langsamer machen kann? Ne, da müssen Sie ein bisschen schneller sein. Aber ich helfe Ihnen ein bisschen.“

-----------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

------------------

Er nimmt mehrere Produkte und wirft sie an sich vorbei. Währenddessen: Scannergeräusche der Kassen im Hintergrund. Und es geht auch schon weiter: „Sagst du mir die Nummer von der Papaya?“, ruft er.

Der Job bei Aldi dürfte für die Mitarbeiter mit viel Stress verbunden sein. (Symbolbild) Foto: picture alliance / rtn - radio tele nord | rtn, frank bründel

Und: „Nehmen Sie bitte einen Einkaufswagen. (...) Und die Maske über die Nase.“ Schließlich nimmt der „Kassierer“ einen Apfel in die Hand und sagt: „Sie müssen das wiegen. Nein, ich kann das hier nicht.“

------------------

------------------

Aldi reagiert prompt auf Video

Bisher haben rund 1,8 Millionen TikTok-User das Video geliked. Etwa 33.600 Menschen kommentierten es, die meisten positiv. So schreibt ein Mann: „Der Junge hat doch safe Bachelor of Kasse, so geile Videos“, ein anderer kommentiert: „Darf ich fragen, wie lange du studiert hast?“ und eine Frau wiederum zieht einen krassen Vergleich: „Die sind schneller als Usain Bolt“.

Aldi: Ein Video macht sich über den Stress an der Kasse lustig. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Aber nicht nur begeisterte User äußerten sich. Auch Aldi Nord reagierte auf das Video des Mannes. Der Discounter schreibt: „Bei uns man man aber nichts wiegen!“ und setzt noch einen lachenden Smiley dahinter. (nk)

