Aldi plant große Änderungen – Kunden schlackern mit den Ohren

Aldi gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Discounter in Deutschland, aber auch in ganz Europa. Um diesen Status zu halten, versucht sich Aldi ständig zu optimieren und weiterzuentwickeln.

Jetzt plant der Discounter eine große Änderung für die Zukunft und das dürfte vor allem den Kunden äußerst gut gefallen. Denn die sollen davon deutlich profitieren.

Aldi will zurück zur „Discounter-Tugend“

Die Preise für Lebensmittel steigen immer weiter. Das beweisen auch die neusten Zahlen des Statistischen Bundesamt. Der Vergleich zwischen Mai 2023 und Mai 2024 zeigt, dass die Lebensmittelpreise um 0,6 Prozent angestiegen sind. Kunden wird die Entwicklung ganz und gar nicht gefallen. Umso erfreulicher ist daher die Ankündigung von Aldi Nord, dass sie eine umfangreiche Änderung planen, die zu geringeren Preise führen soll, berichtet „Merkur“.

Möglich sei das dadurch, dass Aldi Nord in den letzten Monaten in die Modernisierung seiner Filialen und die Umstrukturierung von Logistik, Einkauf und IT-Infrastruktur investiert hat. Dadurch konnte man die Betriebskosten senken. Aldi Nord will seine Kunden davon profitieren lassen und sich wieder auf die „Discounter-Tugend“ konzentrieren. Mit diesen Auswirkungen für die Kunden.

Aldi: Kunden müssen sich umstellen

Aldi Nord plant die Anzahl der Artikel zu senken. In Zukunft sollen nur noch maximal 1800 Artikel verfügbar sein. Aldi Süd verfolgt schon seit längerem einen ähnlichen Ansatz. Dadurch würde weniger Produkte in den Regale „zurückbleiben“ und so sie Umsatzbilanz verbessert werden. Aber vor allem wären Aktionswaren davon betroffen.

Aldi Nord wird sich daher in Zukunft auch wieder mehr auf Eigenmarken konzentrieren und sein Sortiment dahingehend erweitern. Markenprodukte soll mehr und mehr aus den Regalen verschwinden, um Kunden einen besseren Preis anbieten zu können.

Außerdem möchte Aldi Nord die Größe seiner Filialen verringern. Zukünftige Filialen sollen nur noch etwa 1000 Quadratmeter groß sein. Bisher hatten sie immer eine Größe von etwa 1200 Quadratmeter. Kunden werden also große Auswirkungen zu spüren bekommen, die vor allem dem eigenen Portemonnaie guttun sollen.