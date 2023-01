Aldi: Kundin nach Flirt mit Mitarbeiter verzückt – „Hat es mir offiziell besorgt“

Was spricht denn schon gegen einen kleinen Flirt zwischen den Regalen im Supermarkt? Und wenn man dann auch noch davon profitiert, könnte es ja kaum besser laufen – das dachte sich jetzt offenbar auch eine Aldi-Kundin.

Die Frau hatte einen ganz besonderen Wunsch. Den äußerte sie auch gegenüber dem Mitarbeiter des Discounters – und siehe da: Die Schäkerei beim Einkauf hat sich gelohnt!

Aldi-Kundin nach Flirt belohnt

Via Twitter berichtete eine junge Dame kürzlich von einem Erlebnis in ihrem Aldi-Markt. „Ich habe am Donnerstag mit dem süßen Aldi-Verkäufer gequatscht, weil der auch an der Backwaren-Abteilung stand. Ich merkte an, dass es hier ja gar keine veganen Snacks gäbe, was ich schade finde“, erzählte die Userin in ihrem Tweet.

Wenige Tage später sah das Regal dann allerdings ganz anders aus, wie ein Beweisbild zeigt: Zwischen Brötchen und Brezeln waren auf einmal auch vegane Hotdogs zu finden! „Meint ihr, dass war eine Anspielung vom Verkäufer? Ich meine: Er hat es mir ja offiziell besorgt. Und dann auch noch Würstchen“, scherzte die Nutzerin.

Veganes Sortiment dank Gespräch mit Aldi-Mitarbeiter?

Über das neue Produkt im Sortiment von Aldi Nord ist die Kundin jedenfalls sichtlich erfreut. Doch landeten die veganen Hotdogs tatsächlich nur dank des Flirts mit dem Angestellten in ihrer besuchten Filiale?

Auf Nachfrage bestätigte Aldi Nord gegenüber dieser Redaktion, dass das eine offensichtlich nichts mit dem anderen zu tun hat: „In der Zeit vom 13. bis 19. Januar haben wir vegane Hotdogs als Aktionsartikel angeboten.“ Der Flirt der Kundin hatte also lediglich ein perfektes Timing – die veganen Würstchen wären aber auch ohne das verführerische Gespräch in der Backwaren-Abteilung des Discounters gelandet.

Aldi prüft das zukünftige Sortiment

Ob sie dort auch in Zukunft zu finden sein werden? „Nun wird intern geprüft, wie bei jedem Aktionsartikel, ob sich das Produkt auch für das Standardsortiment eignet“, heißt es in der Aldi-Mitteilung. Eine Entscheidung diesbezüglich stehe aber noch aus.