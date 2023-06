Aldi-Kunden brechen an der Kasse in Schweiß aus – jetzt reagiert der Discounter

Nicht nur die Preise der Supermärkte und Discounter bringen Kunden regelmäßig ins Schwitzen. Auch an den Kassen werden sie regelmäßig nervös. Oftmals sorgen lange Schlangen hier für Unmut. Ist man bei Aldi, Rewe und Co. dann endlich mal bis zum Kassierer vorgedrungen, scheint der die Wartezeit im Eiltempo wieder wett machen zu wollen. Das Problem: Kunden kommen mit dem Einpacken kaum hinterher.

Damit will der Discounter-Riese jetzt aber Schluss machen. Aldi will es seinen Konkurrenten nämlich nachmachen und sogenannte Self-Checkout-Kassen einführen. Dort können Kunden künftig ihre Waren in ihrem Tempo selbst einscannen, bezahlen und in aller Seelenruhe einpacken – sofern nicht schon der nächste hinter ihnen in den Startlöchern steht.

Aldi will Wartezeit reduzieren

Was als Pilotprojekt bei der Discounter-Kette Aldi anfing, soll nach erfolgreicher Testphase bald in den Märkten Realität werden. In einer Filiale in Karlsruhe will man das neue Kassensystem als erstes offiziell an den Start bringen.

Andere Supermärkte oder auch Einrichtungshäuser wie Ikea haben es bereits erfolgreich vorgemacht. Das gleiche Konzept soll künftig auch an den Selbstbedienungskassen bei Aldi praktiziert werden. Hier können Kunden sich quasi selbst abkassieren. Dabei können sie wie gewohnt zwischen Bar- oder Kartenzahlung wählen.

Ganz auf sich allein gestellt, sind die Kunden allerdings nicht. Ein Aldi-Mitarbeiter vor Ort greift im Notfall ein, falls du einen Artikel zu viel gescannt oder sonst einen Fehler gemacht hast, berichtet „karlsruhe-insider“.

SB-Kassen bald in allen Filialen?

Doch auch für Kunden, die auf ihren Lieblings-Kassierer nicht verzichten wollen, gibt es gute Nachrichten. Auch wenn Aldi die SB-Kassen einführt, so wird es auch weiterhin normale Kassen mit Kassierer geben. Denn gerade ältere Kunden könnten mit dem modernen Digital-System überfordert sein.

Bleibt nur zu fragen, ab wann auch an anderen Standorten abseits von Karlsruhe mit der Einführung der SB-Kassen gerechnet werden kann. Dazu hat sich Aldi leider noch nicht geäußert. Aber es kann nur eine Frage der Zeit sein, bis auch du in deiner Discounter-Filiale das neue Kassensystem nutzen kannst.