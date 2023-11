Aldi-Kunden kaufen es immer wieder – schockierende Entwicklung bei diesem Produkt

Wir alle bemerken es in der vergangenen Zeit, wenn wir bei Aldi, Lidl und Co. einkaufen gehen: Alles ist teurer geworden. Rund 17 Prozent höhere Preise herrschen für Nahrungsmittel im Vergleich zum Vorjahr – eine ganz schöne Menge.

Um diese höheren Kosten zu vertuschen, greifen so manche Marken zu Tricks. Besonders beliebt sind in diesem Zusammenhang die so genannten Mogelpackungen. Dabei handelt es sich um eine Methode, den Preis von Produkten unbemerkt zu erhöhen. Die Hersteller reduzieren dabei den Inhalt ihrer Produkte, aber die Größe der Verpackung und auch der Verkaufspreis bleiben einfach gleich. Jetzt hat es vor allem ein Produkt von Aldi erwischt.

Aldi-Kunden sind schockiert: Versteckte Preiserhöhung bei DIESEM Produkt

Die Verbraucherzentrale Hamburg geht diesem fiesen Trick so richtig auf die Spur. Sie beobachten diese Masche in allen Supermärkten und küren jeden Monat eine Mogelpackung des Monats. Diesmal traf es ein, besonders im Winter beliebtes, Produkt von Aldi. Die Rede ist von Gutbio Fencheltee von Aldi Nord.

Weniger drin, aber gleicher Preis. Und das auf eine Art und Weise, die den Kunden kaum auffällt. „Der neue Teekarton ist größer als der alte, enthält aber weniger Teebeutel“, so die Verbraucherzentrale Hamburg. „Und der Inhalt pro Beutel sank von drei auf zwei Gramm. Die versteckte Preiserhöhung beträgt mindestens 50 Prozent“.

Nicht das erste Mal

Mogelpackungen, um Preiserhöhungen zu verstecken – das scheint Aldi zu lieben. Laut Verbraucherzentrale hat Aldi im Vergleich zu anderen Discountern seit Anfang 2022 die meisten versteckten Preiserhöhungen bei Eigenmarken durchgesetzt. Lange Zeit galt der Discounter als der billigste Anbieter, doch dieses Image könnte sich nun ändern. Mehr zu den Preisvergleichen der Discounter Aldi, Lidl und Co. findest du hier.

Betroffen sind neben dem Fencheltee auch weitere Teesorten von Gutbio, wie Früchte- und Kräutertee. Auch hier befinden sich weniger Teebeutel in der Packung als bisher, die Packungsgröße ist jedoch gleich geblieben. Nicht nur die Anzahl der Teebeutel hat sich geändert, sondern auch der Inhalt: Früher waren es rund 50 Gramm Tee pro Beutel, heute sind es nur noch 40.

Nicht nur Tee: Aldi trickst immer wieder aus

Die Verbraucherzentrale hat bei ihren Recherchen zu Mogelpackungen noch viele weitere Produkte bei Aldi Nord und Süd entdeckt, mit denen Kunden getäuscht werden sollen. Im Zeitraum von Anfang 2022 bis Mitte 2023 sind ihnen gleich neun Produkte aufgefallen – deutlich mehr als bei Lidl, Rewe und Co. Zum Beispiel die Wonnemeyer

Rote Grütze im Vergleich zum Vorjahr unbemerkt um +60 Prozent teurer, auch das Jack’s Farm Lamm-Tiefkühlsteak musste zeitweise eine Preiserhöhung von 43 Prozent verkraften. Und bei all den Mogelpackungen und Tricksereien mit der Füllmenge merkt der Aldi-Kunde das gar nicht.

Trotz des Verbots von Mogelpackungen führen Discounter wie Aldi und Co. ihre Kunden immer wieder hinters Licht. Ab wann ein Produkt im rechtlichen Sinne zu einer Mogelpackung wird, ist jedoch nicht klar definiert, weshalb sie kaum belangt werden können. Viele Verbraucherschützer fordern deshalb eine Kennzeichnung von Produkten, die zum gleichen Preis verkauft werden, aber weniger Inhalt haben. Ob das ausreicht, um Aldi in Zukunft von der Täuschung seiner Kunden abzuhalten, bleibt abzuwarten.