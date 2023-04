Aldi: Kunden sollten genau hinschauen – bei diesem Produkt zahlen sie jetzt drauf

„Wann hört es endlich auf?“, werden sich viele Kunden von Aldi, Lidl und Co. sicherlich fragen. Denn fast wöchentlich steigen die Preise für Produkte bei den Supermärkten und Discountern.

Bei Aldi ist es jetzt mit einem beliebten Produkt der Fall. Denn für Blumen verlangt der Discounter jetzt mehr Geld. Doch das ist noch lange nicht alles. Beim nächsten Blumenkauf sollten Kunden ganz genau hinschauen.

Aldi: Produkt wird teurer

Mal eben von der Arbeit zu Aldi und der Liebsten ein paar günstige Blumen kaufen. Wie schon bei Lebensmitteln haben sich allerdings auch hier die Preise erhöht. Vor rund einem Jahr kostete der Zehner-Bund Tulpen bei Aldi-Süd noch 1,99 Euro. Mittlerweile liegt er bei 2,29 Euro.

Wer sich schon über die Preiserhöhung aufregt, wird von dieser weiteren Maßnahme ebenfalls wenig begeistert sein. Denn statt zehn gibt es nur noch neun Tulpen im Standard-Gebinde. 30 Cent mehr für eine Blume weniger. Eine versteckte Preiserhöhung durch die Blume?

„In der Tat haben sich in dieser Saison den Gebindegrößen bei den Standard-Tulpen geändert“, berichtet eine Sprecherin des Unternehmens gegenüber dem „Express“. Außerdem bestätigt sie, dass im vergangenen Jahr noch zehn Tulpen in einem Bund waren, in der Saison 2023 aber nur noch neun.

Grund für gestiegene Preise die allgemeine Preisentwicklung

Die Aldi-Sprecherin erklärte zudem die gestiegenen Preise „mit der allgemeinen Preisentwicklung“. So sei das Anpflanzen, Düngen, Ernten und Verpacken für die jeweiligen Tulpen-Produzenten teurer geworden. Die Energiekrise habe die Transportkosten ebenfalls in die Höhe getrieben.

„Sollten die Preise aber wieder sinken, geben wir das auch beim Tulpenpreis an unsere Kundinnen und Kunden weiter“, so die Sprecherin, die aber auch auf das Angebot von vier Regionalgesellschaften aufmerksam macht. „Wir haben neben den 9er-Gebinden, die zumeist aus den Niederlanden stammen, auch deutsche regionale Tulpen im Angebot. Den 15er-Bund zu 3,99 Euro, das Gebinde mit 19 Tulpen kostet aktuell 4,99 Euro.“