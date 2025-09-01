Endlich hat Aldi den Schuss gehört – Kunden warten schon seit Ewigkeiten

Sie springen nun auch auf den Zug auf! Aldi führt in Belgien eine digitale Kundenkarte ein und schließt sich damit dem Trend zu Bonusprogrammen an. Dieses Punktesystem ist zwar neu für Aldi, doch viele andere Supermärkte wie Rewe und Co. nutzen solche Angebote bereits.

In Belgien führt Aldi nun also eine neue Kundenkarte über seine App ein. Kunden können bei jedem Einkauf Punkte sammeln und diese gegen Rabatte oder Produkte eintauschen. Nach einjährigen Tests in 70 Filialen, vor allem in Westflandern, startet das Programm jetzt landesweit in allen 440 Aldi-Märkten.

Digitale Kundenkarte: Aldi startet in Belgien

Über die bereits bestehende App werden alle Vorgänge, wie das Punktekonto oder digitale Kassenbons, verwaltet. Ein QR-Code an der Kasse macht das Sammeln einfach. „Bis zum Ende des Sommers sollen alle unsere Filialen über die Geräte verfügen, um die App scannen zu können“, erklärt Aldi-Belgien-Sprecher Jason Sevestre in einer Pressemitteilung.

Bei Aldi braucht niemand eine zusätzliche Karte oder App. Alles läuft komplett digital über die bereits vorhandene App. Mit dieser Technologie können auch Kassenbons direkt auf das Smartphone gesendet werden – ein praktisches Extra, falls der Papierbon einmal verloren geht oder unleserlich wird.

Aldi profitiert ebenfalls stark von dem System. Die App generiert wertvolle Kundendaten, die Werbeaktionen und Sortimentplanung effizienter machen. Zusätzlich dient die App als Werbeplattform für Produktanbieter, die direkt am Einkaufszettel der Kundinnen und Kunden erscheinen können.

Ob das Punkteprogramm auch in Deutschland startet, ist bislang unklar. Auf Nachfrage dieser Redaktion wollte sich Aldi Nord zu diesem Thema nicht äußern

