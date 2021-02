Aldi: Mitarbeiter räumt Regale um – plötzlich macht er eine wertvolle Entdeckung

Es ist eine Geschichte wie im Märchen. Passiert ist sie mitten in einer Aldi-Filiale im US-Bundesstaat Minnesota.

Ein von Aldi beauftragter Angestellter war gerade mit Umbauarbeiten beschäftigt, als ihm im Discounter etwas ins Auge stach. Er ahnte noch nicht, das danach bereits seit Jahren gesucht wurde.

Aldi: Mitarbeiter macht wertvolle Entdeckung

Vor einiger Zeit besuchte Kunde Donald Dennis aus Florida seine Heimatstadt Austin in Minnesota.

Nachdem er dort in einer Aldi-Filiale einkaufen war, bemerkte er es: Sein Ehering war plötzlich spurlos verschwunden. Fünf Jahre später – genau zu seinem 100. Geburtstag – geschah ein Wunder.

Aldi: Kunde erlebt Wunder zum 100. Geburtstag

Ihm wurde der verloren gegangene Ehering auf seiner Geburtstagsparty ausgehändigt. Laut „Realiy TV World“ hätte der Aldi-Manager anhand des eingravierten Namen von Donald Dennis und seiner Frau sowie deren Hochzeitsdatum Nachforschungen betreiben können.

Mit Erfolg – sie kontaktierten die Tochter des Paares.

Danach verlief alles reibungslos. Die Frau des glücklichen Finders, Camille Falconer, hatte ohnehin vor, einen Business-Trip nach Florida zu machen. Bei dieser Gelegenheit überbrachte sie das wertvolle Schmuckstück persönlich an den Besitzer – genau an dessen 100. Geburtstag.

Camille Falconer beschrieb den Moment anschließend als sehr emotional. „Er ist in Tränen ausgebrochen. Er hatte das breiteste Grinsen auf dem Gesicht und hielt den Ring in der Hand, als sei er ein Schatz, was er ja ist. Und er setzte ihn auf seinen Finger und er passte noch gut“, so Falconer laut „Reality World TV“.

Eines ist sicher: Aldi-Kunde Donald Dennis wird den besonderen Ring wohl nicht mehr so schnell absetzen. (jhe)