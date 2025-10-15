Aldi-Kunden stürzen sich auf Hype-Produkt – „Wie die Verrückten“

Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff oder Ravenclaw? Diese Frage stellt sich bald nicht mehr nur beim Serienmarathon, sondern auch mitten im Discounter! Denn bei Aldi geht es aktuell magisch zu – das liegt an einem ganz bestimmten Produkt, das für Aufsehen sorgt.

Kein Wunder, dass sich viele Kunden darauf stürzen – der Haken? Viele gehen leer aus …

Aldi: Kerzen-Set löst Hype aus – es kostet gerade mal 7, 99 Euro

Die Rede ist von einem Kerzen-Set, das gerade bei vielen Kunden für Schnappatmung sorgt. Verständlich, denn die zehn schwebenden Kerzen, die sich per Zauberstab „anzünden“ lassen, erinnern nicht nur optisch an die große Halle in Hogwarts – sie bringen auch eine ordentliche Portion Zauberflair ins Wohnzimmer. Das Beste? Das ganze Set kostet gerade mal 7,99 Euro – inklusive Batterien.

Doch wie das mit Hype-Produkten nun mal so ist: Wer zu spät kommt, den bestraft das leere Regal. Und schon jetzt ist klar: Die Kunden von Aldi rennen die Filialen ein. So meint auch eine Kundin auf Instagram: „Wir haben uns heute extra früh den Wecker gestellt, um die Kerzen zu bekommen – für ein bisschen magische Gemütlichkeit.“ Dazu schwenkt sie stolz ihren leuchtenden Zauberstab in die Kamera.

Auch Influencerin Jana Riva wollte sich das Angebot nicht entgehen lassen und stieg schon am Morgen ins Auto, um eine Filiale zu stürmen. Seit dem 13. Oktober sind die Sets offiziell im Verkauf.

Verkäuferin kann nur lachen

Auch unsere Redaktion hat in einer Filiale nachgeschaut – und das Regal war: komplett leergefegt. Eine Verkäuferin musste laut lachen, als sie unsere überraschten Blicke sah: „Die sind alle weg, oder? Die Kunden haben sich da gestern wie die Verrückten draufgestürzt. Jeder Zweite hatte ein Set im Einkaufswagen!“

Aldi verkauft derzeit schwebende Kerzen – sie sind sehr begehrt. Foto: Aldi Süd

Und wer jedoch denkt: „Dann bestell ich eben online“, wird enttäuscht. Auch auf der Aldi-Website sind die magischen Kerzen vergriffen. Lediglich eine Warteliste lässt noch ein wenig Hoffnung für alle Fans von Harry, Hermine & Co.



Der Run auf die Zauber-Kerzen zeigt: Magie verkauft sich – besonders, wenn sie nur 7,99 Euro kostet. Wer leer ausgegangen ist, braucht jetzt vor allem eins: Geduld … oder eine gehörige Portion Magie.