Aldi, Kaufland und Co.: Neue Produkte in Regalen treiben Kunden zur Weißglut – „Bin im falschen Film“

Der Sommer nimmt derzeit noch mal richtig Fahrt auf. Viele von uns schwitzen aktuell in kurzen Klamotten und gönnen sich noch die ein oder andere ausgiebige Plansch-Runde im Freibad. Bei Aldi, Kaufland und Co. ist es allerdings längst vorbei mit der Sommer-Stimmung, wie ein Blick in die Regale verrät.

„Alle Jahre wieder“ ist nicht nur einer der bekanntesten deutschen Weihnachtshits, sondern passt auch wie die Faust aufs Auge bei zu diesem Phänomen: Bei Aldi, Kaufland und Co. sind bereits Ende August beziehungsweise Anfang September die ersten Weihnachts-Leckereien wie Lebkuchen und Domino-Steine zu finden! Und das treibt einige Kunden ganz schön zur Weißglut.

Aldi, Kaufland und Co.: „Die sind nicht mehr ganz sauber, wirklich“

Eine Kaufland-Kundin teilte ein Foto ihrer Beobachtung in den sozialen Netzwerken. „Bei Kaufland gestern entdeckt – frohes Fest“, postete sie am 24. August, wie der „Merkur“ berichtet. „Habe ich heute früh auch bei Aldi gesehen. Dachte, ich bin im falschen Film“, schreibt eine weitere Nutzerin.

Was Lebkuchen-Fans gerade wahrscheinlich ziemlich freut, sorgt bei den anderen für Ärger. „Die sind bekloppt“, lässt eine weitere Frau ihren Unmut freiem Lauf. „Die sind nicht mehr ganz sauber, wirklich“, heißt es weiterhin.

Einige Kunden freuen sich über Weihnachtsartikel

Doch nicht alle Supermarkt-Kunden wollen sich über die verfrühten Weihnachtsartikel ärgern. „Es ist das letzte Augustwochenende. Pünktlich wie die Maurer“ und „Na und… muss man ja nicht kaufen“, schreiben weitere Personen unter dem Beitrag. Einige weitere Kunden berichten sogar davon, dass sie sich bereits weihnachtlich eingedeckt hätten. „ Und die Stolle schmeckt auch bei 32 Grad.“ Jeder eben, wie er mag.